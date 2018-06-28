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Кровельщикам насчитали "зарплату" по 12 рублей в месяц. Долги будет выбивать Лукашенко?
16 кровельщиков уже не верят в правосудие и готовят обращение к Александру Лукашенко
В августе судебная коллегия Минского городского суда вернется к рассмотрению кассационной жалобы бригады кровельщиков к "Тресту Белтрансстрой". Еще раньше, 5 июля, суд Московского района Минска рассмотрит жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела.
22 рабочих просто кинули
"Дело кровельщиков" получило серьезный резонанс. Что же произошло?
В мае-июле 2017 года бригада кровельщиков во главе с бригадиром Сергеем Вечерским разбирала кровлю на складе "Минкоммунтеплосети" в Минске. За три месяца работы бригада из 12 человек получила вознаграждение в 12 тысяч рублей.
С августа 2017-го по февраль 2018 года включительно бригада (уже в составе 22 человек) работала на объектах Минского моторного завода. За ноябрь 2017-го-февраль 2018 года девять из 22 человек получили по 260 рублей вознаграждения, остальные 13 человек получили по 110 рублей.
- В августе-декабре 2017 года и январе-феврале 2018 года мы работали по договорам подряда, и, естественно, предварительно оговаривали стоимость работ: порядка 100 тысяч рублей. В процессе появились дополнительные работы, поэтому наш производитель работ Борис Горонков озвучивал, что в одном месте работы стоили 60 тысяч, в другом 20 тысяч (мы ремонтировали много цехов).
В конце декабря Горонков привез нам договоры подряда за ноябрь, которые мы отказались подписывать: суммы в договорах оказались нереально заниженными. Позже ноябрьские договора с поддельными подписями появились в суде: все истцы заявили, что подписи поддельные. Но суд по непонятным причинам отказал в проведении почерковедческой экспертизы. В результате нашу работу за последние четыре месяца (ноябрь, декабрь, январь, февраль) работодатель пытался закрыть одним договором с поддельными подписями, - рассказал Сергей Вечерский.
Рабочие посчитали такое вознаграждение издевательством и пошли в суд искать справедливость. 22 человека потребовали взыскать со строительного треста «Белтрансстрой» задолженность за работы, выполненные по договорам подряда в октябре 2017 года – январе 2018 года.
- С августа 2017-го по февраль 2018 года включительно мы проработали на объектах Минского моторного завода, наши заработки вообще оказались мизерные: за ноябрь-февраль 9 из 22 человек получили по 260 рублей, остальные 13 человек получили по 110 рублей (по 30 рублей в месяц, кстати, официально, у меня есть банковские документы).
Кровельщик в среднем получает около тысячи долларов в месяц. В 2016 году мы работали на Минском камвольном комбинате - за 15 дней я получил 22 миллиона рублей. Хотя работа на Минском моторном заводе была намного сложнее и труднее: на камвольном мы просто снимали крышу, а на ММЗ сначала сняли крышу, а потом постелили новый ковер, - поясняет свою позицию Сергей Вечерский.
Кривое решение суда
22 человека подалив суд Москоского района Минска иск к строительному "Тресту Белтрансстрой". Дело кровельщиков рассматривала судья Светлана Смолина.
Уже в суде выяснилось, что ответчик предоставил суду сомнительные с юридической точки зрения документы. Как минимум, речь идет про договор подряда за ноябрь 2017 года. Судья обнаружила весьма странные вещи: в ее распоряжении оказались одинаковые договоры подряда, подписанные бывшим начальником филиала Геннадием Гордовенко, о выполненных работах за конкретный месяц, но с разными суммами.
Пояснить происхождение двойных договоров ответчик в суде не сумел. Фактически встал вопрос о подделке подписей.
Все кровельщики в один голос заявили, что не ставили подписи под договорами подряда за прошлогодний ноябрь, и потребовали провести почерковедческую экспертизу. Вопрос о проведении экспертизы поднимался дважды, дважды судья Светлана Смолина отклоняла ходатайство истцов, и дважды кровельщики в знак протеста в полном составе покидали зал заседаний.
В итоге 2 мая Светлана Смолина вынесла решение в отстуствие самих истцов. Но судебный вердикт получился на удивление кривым.
Например, за ноябрь 2017 года судья начислила кровельщикам зарплату по 12 рублей (а такие зарплаты существуют в Беларуси?)
Вообще, людям, которые работают по договорам подряда, начисляется вознаграждение, а не зарплата, для расчета применяются совершенно другие схемы. Но все доводы истцов остались неуслышанными судом.
Суд взыскал 206 рублей в пользу Э.Метельского за февраль 2018 года, хотя в это время Метельский кровельные работы в ОАО «ММЗ» не выполнял. Суд постановил выплатить 200 рублей за февраль 2018 года в пользу Данилы Горбача, который в это время находился в Германии.
Зато кровельщики, которые делали работу, получили либо по минимуму, либо остались должны. Как, например, то тот же Сергей Вечерский: в результате судебного решения бригадир остался должен тресту тысячу рублей.
Бригада кровельщиков, не согласившись с решением суда Московского района, подала кассационную жалобу в Минский горсуд, который вернется к ее рассмотрению в августе.
Кровельщики просят отменить судебное решение по следующим основаниям: суд не в полном объеме рассмотрел исковые требования; изложенные в решении выводы не соответствуют установленным фактам; в решении есть неточности и ошибки.
Судебная коллегия Мингорсуда обещает вынести решение в августе. Когда уляжется ощественный резонанс вокруг "дела кровельщиков"?
Кто ответит за сомнительные документы?
Параллельно кровельщики попытались добиться возбуждения уголовного дела за подделку документов. Но, как оказалось, заявление кровельщиков сбросили на участкового инспектора, который, руководствуясь внутренним убеждением судьи, отказал в возбуждении уголовного дела.
Участковый инспектор милиции ГОМ-1 Московского РУВД Минска капитан милиции В. Данченко отказал бригаде кровельщиков в возбуждении уголовного дела по статье 380 (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов) и статье 395 (фальсификация доказательств). При этом участковый даже не удосужился опросить ни кровельщиков, ни возможных правонарушителей.
27 июня кровельщики направили жалобу на постановление участкового инспектора в суд Московского района Минска, на 5 июля назначено рассмотрение жалобы.
- Почему участкову инспектору поручили рассматривать наше дело? - недоумевает бригадир кровельщиков Сергей Вечерский. - Ничего не имею против участковых, которые наводят порядок в детских садиках и следят за распитием спиртных напитков на ввереных им участках. Но почему участковому доверили рассматривать дело о подделке документов? И почему участковый руководствуется "внутренними убеждениями" судьи Светланы Смолиной, отказывая в возбуждении уголовного дела?
- Самое страшное, что нарушается закон: подделывают документы, подделывают наши подписи - и все проходит безнаказанно, - резюмировал бригадир.
"Кидалово по-белорусски" надо прекращать на корню
16 кровельщиков уже не верят в правосудие и готовят обращение к Александру Лукашенко.
Рабочие указывают, что работали с ОАО "Трест Белтрансстрой" по заключенным и не заключённым договорам строительного подряда с мая 2017 по февраль 2018 года на разборке покрытий из кровли склада снабжения КУП «Минкомунтеплосеть» и капитальному ремонту кровель ММЗ.
Вознаграждение за работы в сумме более 83 тысяч рублей кровельщикам не выплачено. Кровельщики попросят Александра Лукашенко разобраться в ситуации.
- Дело кровельщиков получило широкий общественный резонанс, кидалово по-белорусски надо прекращать на корню. Такие прецеденты дают строителям лишний повод для выезда на заработки за границу. Если судьи в упор не видят очевидного, то должны быть заменены мновенно: речь идет о судьбах и чести трудящихся, а не чиновников, - отмечает председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - Поскольку договора подряда подразумевают социальное страхование, то сколько денег недополучил ФСЗН "благодаря" тресту! Это уже и проблема государства.
"Если появится обращение к президенту и не последует четких и понятных выводов в отношении руководства треста и судей, то доверие к власти упадет ниже плинтуса. Дело за представителями власти, в их интересах в кратчайшие сроки выплатить рабочим полагающееся вознаграждение и наказать зажравшихся чиновников", - резюмировал лидер профсоюза РЭП.
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Государственные органы в упор не хотят замечать, что рабочих просто "использовали и выбросили".
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