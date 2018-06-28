ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Транспортной инспекции новый начальник. Им стал бывший сотрудник ДФР

29.06.2018 15:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Григорий Веремко. Фото: с сайта Транспортной инспекции Минтранса
С 28 июня Транспортную инспекцию возглавил Григорий Веремко. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ведомстве.

Новый руководитель Транспортной инспекции Минтранса — Григорий Веремко, был назначен приказом министра транспорта 28 июня.

Григорий Веремко был заместителем председателя Комитета госконтроля, он полковник финансовой милиции. В 2013 году президент освободил его от должности, уволив со службы в органах финансовых расследований в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Представляя нового руководителя, министр транспорта Aнатолий Сивак отметил, что задачи транспортников — выполнение контрольных функций. «Сегодня надо изменить методы и способы контроля, пересмотреть подход к его проведению. Контроль нужно четко разделить между Транспортной инспекцией и другими контролирующими органами», — сказал министр.

Напомним, предыдущий начальник Транспортной инспекции Минтранса Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев, а также начальники транспортных инспекций в Гомеле и Гродно, были задержаны весной 2017 года.

По сообщению КГБ в Транспортной инспекции была вскрыта коррупционная схема. Якобы с 2015 года начальник Леонид Лемеш и его заместитель Алексей Куцаев при содействии подчиненных поставили на поток «торговлю» разрешениями на проезд большегрузов за границей. За каждое разрешение у транспортных компаний просили от 50 до 120 евро.

По версии следствия, посредниками в регионах были и руководители Гродненского, Гомельского филиалов инспекции. В итоге в СИЗО КГБ оказались 9 сотрудников инспекции. Дела заводили по статьям о даче и получении взяток, а также мошенничестве.

Суд нал Леонидом Лемешем начался 12 июня 2018 года. На тот период сообщалось, что Лемеш еще не был уволен.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 28 июня Транспортную инспекцию возглавил Григорий Веремко. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ведомстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
И в Тростенце не обошлось без Коли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика