Россияне застраховали два миллиона свиней

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Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА)на годовом собрании Национального союза свиноводов в четверг, 28 июня.Как говорится в пресс-релизе НСА, за такой же период 2017 года число застрахованного поголовья свиней было на уровне 1,6 млн голов (общая сумма покрытия - 9,9 млрд рублей).В России ситуация с распространением АЧС ухудшается, признал Биждов. В прошлом году очаги этого опаснейшего заболевания впервые были зафиксированы в Сибири и за Уралом.- приводятся данные в пресс-релизе НСА со ссылкой на президента союза.В 2017 году в России охват промышленного свиноводства страхованием составил 32,5% от поголовья, а в 10 свиноводческих регионах из топ-20 охват страхованием с господдержкой превышал 50%. Так, по данным НСА, в 2017 году было полностью охвачено страхованием поголовье свиней на предприятиях Свердловской области, более 87% - в Красноярском крае, 81% - в Тверской области, 79% - в Республике Мордовия, 77% - в Тамбовской области.Статистика НСА показывает, что на сегодняшний день в России создана и функционирует система страхования промышленного свиноводства, в 2017 году 75% поголовья свиней, выращиваемых вне личных хозяйств, приходилось на топ-20 крупнейших свиноводческих регионов страны.В то же время Белгородская область - один из крупнейших регионов России по объемам производства свинины, на которую приходилось 22% поголовья, - после включения расходов на страхование в "единую субсидию" в 2017 году отказалась от страховой поддержки животноводства. Если по итогам 2016 года в этом регионе было застраховано 76% поголовья, то в 2017 году этот показатель снизился до 7,2%, и субсидии по заключенным договорам не были перечислены. В прошлом году в этой области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, а в текущем году, согласно информации Управления Россельхознадзора по Белгородской области, вирус АЧС был уже дважды обнаружен в дикой природе.Недостаточность объемов субсидирования в прошлом году была отмечена в Орловской области, Ставропольском крае и Татарстане. В Челябинской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае органы АПК в принципе не поддерживают страхование рисков животноводства.Создание эффективной системы страхования таких катастрофических рисков, как АЧС, невозможно без правильной организации перестраховочной защиты, подчеркнул Биждов в ходе выступления на собрании свиноводов. Определенные надежды страховщики также связывают с усовершенствованием отраслевого законодательства.