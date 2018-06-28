ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне застраховали два миллиона свиней

29.06.2018 14:30 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Распространение африканской чумы свиней (АЧС) стимулирует животноводов активно страховать риски, за 5 месяцев 2018 года они застраховали на условиях господдержки 2 млн голов свиней на общую страховую сумму 11,3 млрд рублей.

Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на годовом собрании Национального союза свиноводов в четверг, 28 июня.

Как говорится в пресс-релизе НСА, за такой же период 2017 года число застрахованного поголовья свиней было на уровне 1,6 млн голов (общая сумма покрытия - 9,9 млрд рублей).

В России ситуация с распространением АЧС ухудшается, признал Биждов. В прошлом году очаги этого опаснейшего заболевания впервые были зафиксированы в Сибири и за Уралом.

"Несмотря на проблемы с субсидированием в 2017 году, животноводы заключили договоров страхования с господдержкой на 8% больше в прошлом году, чем в 2016 году. Охват страхованием поголовья в целом вырос с 14,6% до 16,7% за этот период. Всего в рамках поддержки страхования в области животноводства в 2017 году было застраховано 4,5 млн условных голов сельхозживотных, из которых 39% - свиньи", - приводятся данные в пресс-релизе НСА со ссылкой на президента союза.

В 2017 году в России охват промышленного свиноводства страхованием составил 32,5% от поголовья, а в 10 свиноводческих регионах из топ-20 охват страхованием с господдержкой превышал 50%. Так, по данным НСА, в 2017 году было полностью охвачено страхованием поголовье свиней на предприятиях Свердловской области, более 87% - в Красноярском крае, 81% - в Тверской области, 79% - в Республике Мордовия, 77% - в Тамбовской области.

Статистика НСА показывает, что на сегодняшний день в России создана и функционирует система страхования промышленного свиноводства, в 2017 году 75% поголовья свиней, выращиваемых вне личных хозяйств, приходилось на топ-20 крупнейших свиноводческих регионов страны.

В то же время Белгородская область - один из крупнейших регионов России по объемам производства свинины, на которую приходилось 22% поголовья, - после включения расходов на страхование в "единую субсидию" в 2017 году отказалась от страховой поддержки животноводства. Если по итогам 2016 года в этом регионе было застраховано 76% поголовья, то в 2017 году этот показатель снизился до 7,2%, и субсидии по заключенным договорам не были перечислены. В прошлом году в этой области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, а в текущем году, согласно информации Управления Россельхознадзора по Белгородской области, вирус АЧС был уже дважды обнаружен в дикой природе.

Недостаточность объемов субсидирования в прошлом году была отмечена в Орловской области, Ставропольском крае и Татарстане. В Челябинской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае органы АПК в принципе не поддерживают страхование рисков животноводства.

Создание эффективной системы страхования таких катастрофических рисков, как АЧС, невозможно без правильной организации перестраховочной защиты, подчеркнул Биждов в ходе выступления на собрании свиноводов. Определенные надежды страховщики также связывают с усовершенствованием отраслевого законодательства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распространение африканской чумы свиней (АЧС) стимулирует животноводов активно страховать риски.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Плащ-невидимка создан учёными из Канады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика