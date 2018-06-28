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В оргкомитет ЧМ-2018 не сообщали о неподобающем отношении иностранцев к россиянкам

29.06.2018 14:27 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Случаев неподобающего отношения иностранцев к российским женщинам почти не зафиксировано, заявил генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на медиабрифинге в Лужниках в пятницу.

"По случаям сексуального притеснения скажу, что мне о таких инцидентах неизвестно, насколько я знаю, серьезной проблемы с этим нет. Мы просим, чтобы все уважительно относились друг к другу, это общая модель поведения для любой страны, это наше основное послание. Если все же есть случаи неправомерного поведения, которые будут заходить в сферу уголовного права, власти будут принимать меры", - сказал Алексей Сорокин в пятницу на брифинге.

Ранее несколько бразильских болельщиков обманули россиянку, заставив произнести непристойные слова на португальском языке на камеру. Впоследствии видеозапись появилась в интернете. Бразильцы были идентифицированы, сообщалось, что их уволили с работы за неподобающее поведение.

Ранее стало известно, что "ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ.

 
 
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Случаев неподобающего отношения иностранцев к российским женщинам почти не зафиксировано.
 
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