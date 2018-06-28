В оргкомитет ЧМ-2018 не сообщали о неподобающем отношении иностранцев к россиянкам

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Случаев неподобающего отношения иностранцев к российским женщинам почти не зафиксировано, заявил генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на медиабрифинге в Лужниках в пятницу.- сказалв пятницу на брифинге.Ранее несколько бразильских болельщиков обманули россиянку, заставив произнести непристойные слова на португальском языке на камеру. Впоследствии видеозапись появилась в интернете. Бразильцы были идентифицированы, сообщалось, что их уволили с работы за неподобающее поведение.Ранее стало известно, что "ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ.