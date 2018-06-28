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Евросоюз призвал Россию признать ответственность за сбитый над Донбассом Boeing

29.06.2018 14:24 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Лидеры стран Евросоюза едины во мнении, что Россия должна признать ответственность за крушение малазийского самолета Boeing-777, сбитого над Украиной в 2014 году.

Как сообщает "Интерфакс", такое заявление содержится в итоговой декларации саммита ЕС, проходящего в Брюсселе.

"Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающейся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере содействовать прилагаемым усилиям по установлению истины, справедливости и ответственности", - говорится в итоговом документе.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае, напомним, совместная следственная группа обнародовала предварительные итоги расследования трагедии.

ССГ, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший рейс MH17, прибыл на юго-восток Украины из российской военной части и был приписан к 53-й бригаде под Курском.

Залп был совершен с поля рядом с населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.
Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в диалог с целью компенсации "огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17". В противном случае дело будет передано в международный суд.

В Минобороны РФ заявили, что установка "Бук", из которой был выпущен снаряд, никогда не покидала пределы РФ. "Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", - заявили в военном ведомстве.

В конец мая группа из 270 голландцев - родственники жертв крушения Boeing в Донбассе - подала иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат истцов Джерри Скиннер.

 
 
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Лидеры стран Евросоюза едины во мнении, что Россия должна признать ответственность за крушение малазийского самолета Boeing-777.
 
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