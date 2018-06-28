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И в Тростенце не обошлось без Коли
Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетили мемориальный комплекс "Тростенец", где прошел митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.
Попал на фото и младший сын Лукашенко Николай.
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Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетили мемориальный...
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