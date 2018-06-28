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Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой на фирму Дмитрия Дашкевича

29.06.2018 15:23 — Разное | Партизан  
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Дмитрий Дашкевич ведет стрим из офиса своей фирмы «Цесляры», куда с проверкой пришли сотрудники ОБЭП.

Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой на фирму Дмитрия Дашкевича
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в настоящее время ведется административный процесс и съемка запрещена, однако Дашкевич отказался прерывать стрим, пишет nn.by


Напомним, сегодня утром Дмитрий Дашкевич был задержан по дороге в Куропаты, куда он с товарищами вез кресты. Правда, спустя некоторое время его отпустили из РУВД Ленинского района Минска, после чего активист намеревался отравиться в Куропаты. Однако в связи с "проверкой" ОБЭП был выгужден изменить свои планы.


 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Дашкевич ведет стрим из офиса своей фирмы «Цесляры», куда с проверкой пришли сотрудники ОБЭП.
 
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