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Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой на фирму Дмитрия Дашкевича
Дмитрий Дашкевич ведет стрим из офиса своей фирмы «Цесляры», куда с проверкой пришли сотрудники ОБЭП.
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в настоящее время ведется административный процесс и съемка запрещена, однако Дашкевич отказался прерывать стрим, пишет
Напомним,
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Дмитрий Дашкевич ведет стрим из офиса своей фирмы «Цесляры», куда с проверкой пришли сотрудники ОБЭП.
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