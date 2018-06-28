Первый случай кори зарегистрирован в Могилеве

mogilevnews.by завотделением эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ Наталья Морозова. - 26 июня зарегистрирован завозной случай кори у жителя Могилева , вернувшегося с отдыха в Египте. Предположительно заражение могло произойти или на отдыхе в Египте (при общении с лицами, прибывшими на отдых из стран, где регистрируются случаи кори), или на территории Украины, так как заболевший летел через Киевский аэропорт, - рассказалазавотделением эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ Наталья Морозова.

Напомним, в этом году в Беларуси было зарегистрировано несколько случаев завоза вируса кори с территории Украины и ЕС, где выявлялись случаи заболевания корью.





В Гродненской, Брестской и Гомельской областях отмечалась ограниченная местная передача, единичные случаи зарегистрированы в Минске , Минской и Витебской областях. Согласно сведениям меддокументации, не имели сведений о вакцинации против кори более 77% заболевших.

- При планировании поездок за границу необходимо уточнить прививочный статус против кори и, при необходимости, сделать профилактическую прививку. Не надо делать профилактическую прививку против кори перед выездом за рубеж, если имеются сведения о двух прививках против кори (у лиц в возрасте старше 6 лет) или имеются достоверные сведения в медицинской документации о заболевании корью, - пояснила собеседница.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) в 19 странах Европейского союза продолжается вспышка кори, начавшаяся в 2016 году в Румынии.





В целом, на территории Европейского региона за период с 1 мая 2017-го по 30 апреля 2018 года зарегистрировано почти 13,5 тысячи случаев заболевания корью, в т.ч. более 60 летальных случаев.





Большинство зарегистрировано в Италии (4032 случая), Греции (2 752), Франции (2 436), Румынии (2 127), более 500 случаев в Германии, около 500 случаев в Соединенном Королевстве, более 100 случаев в Бельгии, Болгарии, Испании, Португалии, Чехии, десятки случаев в Австрии, Венгрии, Ирландии, Кипре, Латвии, Польше, Финляндии, Швеции, Эстонии, единичные случаи в Дании, Исландии, Литве, Люксембурге, Норвегии, Словакии, Словении, Хорватии.









По данным Министерства здравоохранения Украины, опубликованным 12 июня 2018 года на официальном интернет-портале ведомства, за прошедший период 2018 года в Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания, из которых более 12 тысяч - дети. За это время от осложнений кори умерло более 10 человек, в основном дети. Наиболее активно случаи заболевания регистрируются во Львовской (2973), Закарпатской (2547), Ивано-Франковской (2367), Одесской (1839), Черновицкой (1177), Тернопольской (1054) областях и Киеве (1466).

За период январь-апрель текущего года в РФ зарегистрировано 1149 случаев. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Москве и Московской области, в Республике Дагестан и Чеченской Республике.

По мнению специалистов ВОЗ, основной причиной распространения инфекции на территории Европейского региона послужило большое количество отказов от профилактических прививок, начиная с 2010 года и низкой осведомленности граждан об опасности болезни и о преимуществах вакцинации.