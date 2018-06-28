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На месте вековых деревьев остались только пни

29.06.2018 14:36 — Разное | Партизан  
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На месте вековых деревьев остались только пни, которые окружают зельвенскую больницу. Вековые деревья стали помехой для кабеля.
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"Вы только взгляните на центр города. Парк, рядом возвышается стела в память о погибших воинах, возле нее — военная техника: танк, самолет. Все красиво, чисто. Но что умудрили  сделать наши власти? Недалеко от стелы находится больница. Так вот, возле нее росли столетние деревья. Где они сейчас? Их спилили, остались только пни, поросшие кустарниками. Чем власти оправдали свои действия? 

Оказывается, эти деревья стали помехой для кабеля, который они протянули от подпитывающей подстанции к придорожному кафе-стоянке. И чтобы как-то возместить уничтоженные деревья, недалеко от пней посадили маленькие елочки. А теми деревьями топили печи", - возмущенно рассказал gs.by небезразличный житель Зельвы Николай Емельянчик.





 
 
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На месте вековых деревьев остались только пни, которые окружают зельвенскую больницу. Вековые деревья стали помехой для кабеля.
 
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