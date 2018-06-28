В Минске пройдет праздник «Дзень вышыванкi»

2 июля 2018 года «Белорусский республиканский союз молодежи», Министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет приглашают минчан и гостей белорусской столицы на самый молодой национальный праздник – «Дзень вышыванкi» (День вышиванки).

Главным символом праздника был и остается белорусский орнамент – узор-шифр, издавна ставший для белорусов своеобразным оберегом.

Основные мероприятия «Дня вышиванки» развернутся на площадке у столичного Дворца спорта.

Торжественное открытие праздника состоится в 13.30 на главной сцене. Однако уже с 12.00 на площадке у Дворца спорта начнет работу «Беларускі кірмаш».

Своеобразная ярмарка объединит десятки площадок: фуд-корт «Беларуская карчма», фотомастерскую «Натхненне», литературную гостиную «Смак роднай мовы», выставку агроусадьб «Запрашаем да нас», салон белорусского орнамента «Родныя ўзоры», интерактивную площадку «Народныя гульні», мастер-классы «Горад майстроў», детскую игровую под открытым небом «Краіна дзяцінства» и другие.

Здесь можно будет отведать блюда белорусской национальной кухни; пообщаться с белорусскими писателями и поэтами; посетить фотомастерскую «Натхненне» и получить в подарок снимок в вышиванке или с ростовыми куклами; сделать фото на фоне тантамаресок или в «Месцы для пацалункаў», познакомиться с экспозицией победителей и участников конкурса «Сэлфі&фота з вышыванкай»; стать частью большой команды стрит-арта: нанести в салоне «Родныя ўзоры» модные рисунки боди-арт, аквагрим; поучаствовать в создании полотен истории с стиле граффити; получить в подарок дизайнерскую майку с белорусским орнаментом за правильные ответы в викторине; создать неповторимый шедевр, расписав элементами национальной символики деревянные досточки; вдоволь наиграться в народные игры «Бабка Ганна», «Гуляць дык гуляць» и т.д.

Кстати, для самых маленьких участников праздника кукольный театр «Батлейка» отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества подготовил представление по мотивам белорусских сказок.

В «Горазде майстроў» мастера народных промыслов познакомят пришедших на праздник с гончарным и кузнечным делом, резьбой по дереву, ткачеством, изготовлением разнообразных фигурок из белорусской соломки, техникой лепки игрушек из глины и др. К примеру, витебские кузнецы проведут для всех желающих мастер-класс по классической ручной ковке, продемонстрируют технологию изготовления каминных приборов, гвоздей, подков и других изделий с использованием старинных приемов, а кричевские умельцы научат изготовлению и игре на «Прыдняпроўскіх свістульках», единственных в Республике Беларусь способных воспроизводить голоса зверей и птиц.

К слову, интерактивная экспозиция «Родны кут» (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, сувениров, аксесуаров с белорусским орнаментом), которая развернется в «Горазде майстроў», объединит более чем полсотни мастеров из всех регионов Беларуси.

Зрелищной обещает стать и презентационная площадка белорусского агро и экотуризма «Запрашаем да нас». Она познакомит с колоритом сельской деревни и аутентичностью агроусадеб Брестчины; Витебщины; Гродненщины, Минщины, Могилевщины и др.

На этой площадке посетителей ждет ароматный чай, белорусские цибрики, домашние колбасы, сало, шашлыки, полендвицы, канапе, ароматные рульки, дегустация горячего хлеба собственного приготовления и даже демонстрация его производственного процесса.

Как было отмечено ранее главная сцена начнет свою работу в 13.30. После торжественного открытия здесь состоится дефиле моделей «Вянок прыгажосцi» – показ от дизайнеров, работающих с этно-мотивами, участников конкурса «Лучший этно образ» фестиваля моды и искусства «Этно Стиль», затем творческая эстафета «Беларусь – крыніца натхнення» – выступления творческих коллективов, эстрадных исполнителей из областей и г.Минска, фолк и фолк-рок-групп, а также «Disco-folk «Вышыванка.by» – молодежная дискотека с участием белорусских диджеев и звезд белорусской эстрады.

Впервые завершит праздник кинопоказ «Open Air Cinema» от партнеров проекта – сети кинотеатров «КиноМинска». На открытом воздухе во дворике отеля «Монастырский» (ул.Кирилла и Мефодия, 6) киноманы смогут посмотреть фильм белорусских кинематографистов «Колесо времени», рассказывающий о Полесье – самобытном крае со своим языком и культурой, где природа завораживает своей первозданностью, а местные жители являются ее частью.

Также впервые в программу праздника включен интернет-квест «Мая Беларусь». Организаторы подготовят специальные метки, которые можно будет найти по всей стране (9 меток в г.Минске и по 1 метке в каждом областном центре) – правила и подробности об инветст-игре и награждении ее победителей размещены на интернет-портале «Молодежь Беларуси» brsm.by.

Республиканский проект «Дзень вышиванкi» направлен на популяризацию национальных традиций, расширение культурной среды и духовного сознания белорусов, содействие развитию и реализации общественно-значимых инициатив. Реализуется с 2016 года.

Приходите на праздник в одежде с национальным колоритом, принимайте участие в республиканском флешмобе «Усе ў вышыванках» и получайте сувениры от организаторов!