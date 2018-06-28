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Лукашенко призвал не допустить возрождения страшного прошлого

29.06.2018 15:33 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко призвал не допустить возрождения страшного прошлого

фото: president.gov.by

Как считает президент Беларуси, самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить правду о прошедшей войне и не допустить возрождения страшного прошлого. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец».

«Имея уникальную возможность знать правду той войны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, - сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного прошлого», - подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, история жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу в таком случае - просто вопрос времени.

Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти, считает белорусский лидер. На территории одного из концлагерей, который входит в число крупнейших по числу жертв, и был построен новый памятный объект «Тростенец». Кроме того, Александр Лукашенко призвал всех поддержать инициативу белорусской стороны по созданию электронной Книги памяти жертв «Тростенца».

 
 
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Как считает президент Беларуси, самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти.
 
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