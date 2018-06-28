В Домодедово задержали мужчину после ложного сообщения о бомбе

Полиция проводит проверку после ложного сообщения о бомбе в Домодедово, сообщает информагентство «РИА Новости».

Во время досмотра один из пассажиров заявил о наличии у него бомбы. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Сообщение оказалось ложным. Полиция проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 207 Уголовного кодекса России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.