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​Бассейн для кошек открылся в Турции

29.06.2018 15:52 — Разное | ОНТ  
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Бассейн, построенный специально для кошек, открыли в Турции. Многие владельцы этих животных знают, как сложно заставить их искупаться, однако коты породы турецкий ван ничего не любят больше, чем плавать.

Один из центров разведения этих кошек построил специальный бассейн для них, чтобы удовлетворить их любовь к плаванию. Владеет бассейном Yuzuncu Yil University, эксперты занимаются обеспечением выживания исчезающей породы, также они гарантируют, что маленькие котята обязательно научатся плавать в этом бассейне.

Считается, что турецкий ван развил свою любовь к плаванию, чтобы охотиться на рыбу в близлежащем озере Ван. В попытке воспроизвести естественную среду обитания для котят в центре Van Cat House построили специальные бассейны.

Кошки этой породы очень игривы, энергичны и дружелюбны. В последние годы их численность резко сократилась.

 
 
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Многие владельцы этих животных знают, как сложно заставить их искупаться, однако коты породы турецкий ван ничего не любят больше, чем плавать.
 
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