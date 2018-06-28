Мем дня: игрок сборной Бельгии неуклюже отпраздновал гол своей команды в ворота Англии

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



29 июня сборная Бельгии в последней игре групповой стадии ЧМ-2018 минимально обыграла англичан. Но даже единственный забитый мяч, пожалуй, запомнится не так ярко, как эпизод, случившийся сразу после него.

После красивого гола в исполнении Аднана Янузая его партнёр по команде Миши Батшуайи на радостях со всей силы ударил по мячу. Однако игровой снаряд дал отпор: отскочив от штанги, он направился в лицо бельгийца.

Эпизод не просто не ускользнул от камер, а был снят с очень удачного ракурса. В итоге он мгновенно набрал популярность в Интернете и стал мемом.

Сам Батшуайи посмеялся над случившимся с ним казусом. Он загрузил фото, предшествовавшее ситуации, в Инстаграм, и подписал его «За секунду до того, как я облажался».