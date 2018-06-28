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Около 100 мигрантов пропали при крушении лодки у берегов Ливии
Около 100 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате очередного крушения лодки в Средиземном море.
ЧП произошло к востоку от Триполи. Ливийской береговой охране удалось спасти 14 человек. Поисково-спасательная операция в водах Средиземного моря продолжается.
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Около 100 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате очередного крушения лодки в Средиземном море.
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