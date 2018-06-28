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Пожар вспыхнул в жилой многоэтажке в Лондоне
По меньшей мере 35 спасателей были задействованы на тушении пожара в лондонской многоэтажке. Как сообщают местные СМИ, загорелся 21-этажный дом. Пламя вспыхнуло на 12-м этаже дома в восточном Лондоне.
Очевидцы сообщали о густом чёрном дыме, который был виден из любой точки города. Пожарным поступило около 80 звонков. На место прибыли шесть машин спасателей.
О пострадавших пока не сообщается.
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Очевидцы сообщали о густом чёрном дыме, который был виден из любой точки города.
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