​Пожар вспыхнул в жилой многоэтажке в Лондоне

По меньшей мере 35 спасателей были задействованы на тушении пожара в лондонской многоэтажке. Как сообщают местные СМИ, загорелся 21-этажный дом. Пламя вспыхнуло на 12-м этаже дома в восточном Лондоне.

Очевидцы сообщали о густом чёрном дыме, который был виден из любой точки города. Пожарным поступило около 80 звонков. На место прибыли шесть машин спасателей.

О пострадавших пока не сообщается.