Александр Лукашенко встретится с президентами Германии и Австрии во Дворце Независимости

Президенты Беларуси, Германии и Австрии после митинга-реквиема в «Тростенце» направились во Дворец Независимости, где намечены отдельные встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами.

Как ожидается, Главы государств обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, двустороннее сотрудничество в политике и экономике, а также перспективы взаимодействия в европейском регионе в целом.