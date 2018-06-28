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Александр Лукашенко встретится с президентами Германии и Австрии во Дворце Независимости

29.06.2018 16:32 — Разное | ОНТ  
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Президенты Беларуси, Германии и Австрии после митинга-реквиема в «Тростенце» направились во Дворец Независимости, где намечены отдельные встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами. 

Как ожидается, Главы государств обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, двустороннее сотрудничество в политике и экономике, а также перспективы взаимодействия в европейском регионе в целом. 

 
 
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​Президенты Беларуси, Германии и Австрии после митинга-реквиема в «Тростенце» направились во Дворец Независимости, где намечены отдельные встречи Александра...
 
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