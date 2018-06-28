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Александр Лукашенко встретится с президентами Германии и Австрии во Дворце Независимости
Президенты Беларуси, Германии и Австрии после митинга-реквиема в «Тростенце» направились во Дворец Независимости, где намечены отдельные встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами.
Как ожидается, Главы государств обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, двустороннее сотрудничество в политике и экономике, а также перспективы взаимодействия в европейском регионе в целом.
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Президенты Беларуси, Германии и Австрии после митинга-реквиема в «Тростенце» направились во Дворец Независимости, где намечены отдельные встречи Александра...
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