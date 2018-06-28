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Ветераны собрались в гродненском музее под открытым небом в преддверии Дня Независимости

29.06.2018 16:32 — Разное | ОНТ  
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В Гродно в канун Дня Независимости ветераны собрались в музее под открытым небом – абсолютной копии партизанского отряда. Встречаться именно здесь в преддверии главного праздника страны – давняя традиция.

Им всем уже за 90, но каждый год ветераны приезжают вспомнить события тех лет, товарищей и порадоваться мирному небу. Здесь всё, как во времена Великой Отечественной – землянки, лесная школа, столовая и костёр, военная техника. Деревню восстановили благодаря воспоминаниям бывших фронтовиков, многие экспонаты помогали собирать сами участники войны. Поздравления, песни у костра, цветы к иконе Августовской Матери Божией – негласной покровительнице гродненских солдат.

В Гродненской области сегодня живёт около 600 ветеранов и участников войны. В День Независимости они вновь наденут парадные мундиры и при любой погоде придут на Курган славы почтить память всех погибших. 

 
Теги: Гродно
 
 
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​В Гродно в канун Дня Независимости ветераны собрались в музее под открытым небом – абсолютной копии партизанского отряда. Встречаться именно здесь в преддверии...
 
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