|
Путин обсудил по телефону с Лукашенко двусторонние отношения
29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 июня, провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов.
Напомним, 19 июня на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства лидеры двух стран
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений и график предстоящих контактов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)