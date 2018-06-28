Путин обсудил по телефону с Лукашенко двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 июня, провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов.