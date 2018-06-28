На Комаровке появились белорусские ежевика по 15 рублей и вишня по 2,5 рубля. Что почем на главном рынке Минска

За неделю цены на овощи, фрукты и ягоды на Комаровском рынке почти не изменились. Если были какие-то колебания, то в пределах 1 рубля. Из новинок — появились белорусские вишни и ежевика. А вот клубника почти пропала с прилавков. Хотя некоторые все еще покупают ее ведрами. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.





Клубничный сезон закончился. Эту ягоду продают только в паре мест. Цена за килограмм 2,5 — 3 рубля. Но некоторые до сих пор покупают ягоды ведрами.

— Это опоздавшие, те кто раньше на варенье не смогли купить. У меня и вчера ведро клубники мужчина купил. Сегодня вот девушка пришла. Ягоды хоть и последние, но неплохие. Мелковатые, но чистые и довольно сладкие, — рассказывает о своем товаре продавец. — У соседей по 1,5 рубля есть, но она совсем никудышная — мятая, даже местами подкисшая.





Клубнику на прилавках сменила черника и вишни. Кстати, в сравнении с прошлой неделей черника стала стоить немного дешевле, хотя те, кто собирает ее, говорят, что ягод в лесу мало. Сейчас ее продают от 5,5 до 7 рублей.





Многие уже покупают вишни на варенье. Мелкие ягоды стоят 2,5 рубля за килограмм, а покрупнее — по 3 рубля.

Удивило, что люди покупают ведрами импортные абрикосы. Обычно так закупаются белорусскими.





— Белорусских абрикосов в этом году не будет. По крайней мере у нас в Руденске у людей на деревьях зеленых почти нет. Поэтому решила купить. 2,8 рубля за килограмм, мне кажется, это недорого. Будет дешевле или нет не известно же. Мы варенье абрикосовое любим, поэтому купила 5 килограмм, — рассказывает пожилая покупательница.





Потихоньку падают в цене сливы. На прошлой неделе они стоили по 3,8 рубля, теперь 3,5. Но это еще не наши ягоды, привозные. А вот персики подорожали на рубль, стоят 5 рублей за кило.





На этой неделе стали продавать ежевику садовую в коробочках. Килограмм стоит минимум 15 рублей. И люди ее покупают.

— Так это же первые ягоды! Когда массово будет зреть, цены упадут, — поясняет продавец в синем переднике.

На овощных рядах цены тоже стабильные. Только свекла и перцы подешевели на 50 копеек. Редис, лук и помидоры подорожали на пару десятков копеек.





Уже во всю торгуют огурцами с грядки, а не из теплицы. В среднем за килограмм просят рубль. Тепличные можно купить и за 60 копеек.