ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Комаровке появились белорусские ежевика по 15 рублей и вишня по 2,5 рубля. Что почем на главном рынке Минска

29.06.2018 16:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За неделю цены на овощи, фрукты и ягоды на Комаровском рынке почти не изменились. Если были какие-то колебания, то в пределах 1 рубля. Из новинок — появились белорусские вишни и ежевика. А вот клубника почти пропала с прилавков. Хотя некоторые все еще покупают ее ведрами. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.


Клубничный сезон закончился. Эту ягоду продают только в паре мест. Цена за килограмм 2,5 — 3 рубля. Но некоторые до сих пор покупают ягоды ведрами.

— Это опоздавшие, те кто раньше на варенье не смогли купить. У меня и вчера ведро клубники мужчина купил. Сегодня вот девушка пришла. Ягоды хоть и последние, но неплохие. Мелковатые, но чистые и довольно сладкие, — рассказывает о своем товаре продавец. — У соседей по 1,5 рубля есть, но она совсем никудышная — мятая, даже местами подкисшая.


Клубнику на прилавках сменила черника и вишни. Кстати, в сравнении с прошлой неделей черника стала стоить немного дешевле, хотя те, кто собирает ее, говорят, что ягод в лесу мало. Сейчас ее продают от 5,5 до 7 рублей.


Многие уже покупают вишни на варенье. Мелкие ягоды стоят 2,5 рубля за килограмм, а покрупнее — по 3 рубля.

Удивило, что люди покупают ведрами импортные абрикосы. Обычно так закупаются белорусскими.


— Белорусских абрикосов в этом году не будет. По крайней мере у нас в Руденске у людей на деревьях зеленых почти нет. Поэтому решила купить. 2,8 рубля за килограмм, мне кажется, это недорого. Будет дешевле или нет не известно же. Мы варенье абрикосовое любим, поэтому купила 5 килограмм, — рассказывает пожилая покупательница.


Потихоньку падают в цене сливы. На прошлой неделе они стоили по 3,8 рубля, теперь 3,5. Но это еще не наши ягоды, привозные. А вот персики подорожали на рубль, стоят 5 рублей за кило.


На этой неделе стали продавать ежевику садовую в коробочках. Килограмм стоит минимум 15 рублей. И люди ее покупают.

— Так это же первые ягоды! Когда массово будет зреть, цены упадут, — поясняет продавец в синем переднике.

На овощных рядах цены тоже стабильные. Только свекла и перцы подешевели на 50 копеек. Редис, лук и помидоры подорожали на пару десятков копеек.


Уже во всю торгуют огурцами с грядки, а не из теплицы. В среднем за килограмм просят рубль. Тепличные можно купить и за 60 копеек.

Читайте также
«Деньгами за чернику погасили кредит на квартиру». Как и сколько белорусы зарабатывают на ягодах
«Надо рассчитывать на себя, а не на пенсию». Власти и эксперты оценили эффект от нового повышения пенсионного возраста
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые за 8 лет в сирийском Дамаске открылась цветочная выставка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика