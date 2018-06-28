Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь в г.Ганцевичи

Организаторы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей района 3 июля.
10.00-11.00 Легкоатлетическая эстафета «С днем рождения, Беларусь!» (городская площадь, ул. Октябрьская, Ломоносова, Гагарина)
12.00 Крестный велопробег «Беларусь – гэта мы!»
17.40-17.50 Тожественное возложение цветов к памятнику на городской площади
17.50 -18.00 Построение трудовых коллективов на городской площади
18.00-19.20 Торжественное мероприятие «Сэрца маё – Беларусь!»
19.30.-22.50 Концерт «Мае песні табе, Беларусь!»:
19.30.-20.00 Выступление народного любительского объединения «Толока»;
20.00-20.30. Выступление творческих коллективов ГУО «Ганцевичская детская школа искусств»;
20.30.-21.00. Выступление народного хора ветеранов и народного ансамбля народной песни «Запавет» городского Дома культуры;
21.00-21.30. Выступление участников художественной самодеятельности сельских учреждений культуры района «Таленты малой радзiмы!»;
21.30.-22.00 Выступление народного эстрадно-джазового ансамбля «Каветрон» городского Дома культуры;
22.00-22-55 Выступление народной эстрадной студии «Провинция» городского Дома культуры.
19.00-21.00 Работа тематических площадок
22.55 Акция «Споем гимн вместе»
23.00 Праздничный фейерверк на городской площади