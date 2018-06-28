﻿ Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь в г.Ганцевичи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа празднования Дня Независимости Республики Беларусь в г.Ганцевичи

29.06.2018 16:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Организаторы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей района 3 июля.

10.00-11.00 Легкоатлетическая эстафета «С днем рождения, Беларусь!» (городская площадь, ул. Октябрьская, Ломоносова, Гагарина)

12.00 Крестный велопробег «Беларусь – гэта мы!»

17.40-17.50 Тожественное возложение цветов к памятнику на городской площади

17.50 -18.00 Построение трудовых коллективов на городской площади

18.00-19.20 Торжественное мероприятие «Сэрца маё – Беларусь!»

19.30.-22.50 Концерт «Мае песні табе, Беларусь!»:

19.30.-20.00 Выступление народного любительского объединения «Толока»;

20.00-20.30. Выступление творческих коллективов ГУО «Ганцевичская детская школа искусств»;

20.30.-21.00. Выступление народного хора ветеранов и народного ансамбля народной песни «Запавет» городского Дома культуры;

21.00-21.30. Выступление участников художественной самодеятельности сельских учреждений культуры района «Таленты малой радзiмы!»;

21.30.-22.00 Выступление народного эстрадно-джазового ансамбля «Каветрон» городского Дома культуры;

22.00-22-55 Выступление народной эстрадной студии «Провинция» городского Дома культуры.

19.00-21.00 Работа тематических площадок

22.55 Акция «Споем гимн вместе»

23.00 Праздничный фейерверк на городской площади

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей района 3 июля. 10.00-11.00 Легкоатлетическая эстафета «С днем рождения, Беларусь!» (городская...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пентагоне разработали "говорящие листовки" для распространения на территории противника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика