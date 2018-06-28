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Депутаты приняли в первом чтении поправки о введении отцовского отпуска

29.06.2018 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Депутаты приняли в первом чтении поправки о введении отцовского отпуска
БЕЛТА

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает в числе прочего введение отцовского отпуска.

Депутаты приняли в первом чтении поправки о введении отцовского отпуска Включается ли в трудовой стаж декретный отпуск?

Законопроект представила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич. Речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом - не более 14 календарных дней. Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Кроме того, в Трудовой кодекс включено понятие дистанционной работы, закрепляются особенности регулирования труда людей, которые работают удаленно. На них людей будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков.

В законопроекте закреплена норма, согласно которой наниматели с согласия работника смогут переводить их на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом - не более 14 календарных дней.
 
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