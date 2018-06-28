​Райан Гослинг и Ева Мендес ожидают появления двойняшек

Голливудские звёзды 37-летний Райан Гослинг и 44-летняя Ева Мендес готовятся стать родителями в третий раз, сообщает Holliwood Life. Издание отмечает, что никакого официального подтверждения этой информации получить не удалось, однако ссылается на свой источник из окружения звёзд, утверждая, что актёры станут родителями двойняшек.

В настоящее время супруги воспитывают двух дочек: трёхлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.

Однако они хотели ещё и третьего ребёнка, но длительные попытки забеременеть ни к чему не привели, в итоге Ева попробовала ЭКО, теперь ожидает двойню.

Тем временем издание OK! утверждает, ссылаясь на свой источник, что Райан и Ева не ждут двойню, и всё это слухи. Также журнал сообщает, что ему информацию о двойне опровергли представители звёзд. При этом отмечает, что подтверждения или опровержения того, что Ева Мендес вновь беременна, инсайдер не дал.

Добавим, Ева и Райан не афишируют свою личную жизнь, поэтому вокруг них всегда возникает много различных слухов.