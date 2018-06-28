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Компания Disney представила робота-каскадёра (ВИДЕО)
Отдел разработки Disney показал робота-каскадёра. Изначально он выглядел, как палка, способная складываться во время полёта. Усовершенствовав технологию, разработчики создали нечто совершенно новое.
Роботов планируют одевать в костюмы супергероев и «трудоустраивать» в тематические парки Disney, чтобы на них могли посмотреть посетители. А в будущем такие «трюкачи» и вовсе могут заменить профессиональных каскадёров.
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Роботов планируют одевать в костюмы супергероев и «трудоустраивать» в тематические парки Disney, чтобы на них могли посмотреть посетители.
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