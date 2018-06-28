КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЁВ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

10 народных советов, которые стоит попробовать, если вам досаждают эти в общем-то полезные, но на даче нежелательные насекомые Чем опасны муравьи на даче, знает, пожалуй, каждый садовод. Мало того, что эти прилежные пастухи разводят и заботятся о тле, портящей растения, так еще и поливая своей муравьиной кислотой корни растений, способны погубить их. Способов борьбы с ними изобретено уже масса. От химических инсцекитицидов (например, децис), негашеной извести или раствора карболки, которыми нужно засыпать-заливать муравьиные норы до мелка против насекомых. Есть и более экологичные и безопасные народные методы. Все-таки химия может остаться в земле. Поэтому специально для вас мы собрали самые популярные методы борьбы с муравьями.

1. Деготь.

Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли.

2. Горячая зола.

Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода.

3. Кипяток.

Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны. Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев.

4. Чеснок.

Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых. Также могут помочь другие пахучие травы — дикая мята, полынь, листья бузины.

5.

Подсолнечное масло.

Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки.

6. Хвойный концентрат.

Примерно 75 граммов хвойного концентрата (продается в магазинах или аптеках) развести в 10 литрах воды и влить в муравейник. Если сделать раствор еще насыщенней, он может убить кладку муравьев. А запах надолго изгонит агрессоров с ваших грядок.

7. Табак.

Табачной пылью (махоркой) можно засыпать муравейник. Или табачные листья заварить в кипятке и также залить норки. Также может помочь пахучая молотая корица — рассыпать у муравейника.

8. Патока.

Кто-то рекомендует смазать этой сладкой пахучей «приманкой» веники и разложить на местах жития муравьев, кто-то — развести стакан на ведро воды и влить в норки. Но по отзывам садоводов — патока достаточно эффективный метод. Считается, что сладкая вода (можно попробовать воду с вареньем или просто сахаром) провоцирует рост естественных дрожжевых грибов, которые есть в почве. Начиная бурно размножаться, дрожжи добираются до запасов углеводов в муравьиных хранилищах. Оставшись без еды, муравьи покидают насиженное место. 9. Мясная приманка.

Смешав ложку молотой буры и мясным фаршем, разложить угощение у муравейника. Наевшись, муравьи погибают. Выжившие — уходят.

10. Самый простой. Хоть и не самый приятный. Очень многие садоводы советуют поливать муравейники естественными человеческими отходами. Говоря проще — мочой. В общем, пометьте территорию и муравьи признают вашу силу:)

В ТЕМУ И еще пара советов Назвать их совсем природными уже сложнее. Потому что задействованы несколько изобретений человечества. В 10 литров воды влить по два стакана нерафинированного растительного масла, самого дешевого шампуня и уксуса (можно даже целую бутылку). Перемешать, в центре муравейника сделать отверстие. Распылителем влить в отверстие гремучую смесь. Для пущего эффекта накрыть муравейник пленкой. Черное дегтярное мыло (400 граммов, то есть 4 куска) развести в теплой воде и влить в ведро. Добавить две столовых ложки карболовой кислоты, 10 ложек керосина. Перемешать, поливать муравьев. Через пару поливов насекомые исчезают.

КСТАТИ Необычная идея На одном из форумов есть такой необычный совет: разрезать по кругу лысую автомобильную покрышку. Выкопать вокруг кустика или молодого деревце, облюбованное муравьями, канавку и в нее положить покрышку, как бы «надев» ее на дерево. И залить воду. Это непреодолимое препятствие для муравьев. Если дерево или кустарник больше, кольцо покрышки нужно разрезать поперек, уложить, а потом замазать разрез пластилином. Кстати, вода в таких кольцах служит поилкой для ос, пчел и мелких птиц