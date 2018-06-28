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Лучшие из лучших занесены на Доску Почета Вороновского района

29.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Лучшие из лучших занесены на Доску Почета Вороновского района

За высокие производственные показатели, большой личный вклад в социально-экономическое развитие отраслей народного хозяйства района, активное участие в общественной жизни решением Вороновского районного исполнительного комитета занесены на районную Доску Почета

1) передовики:

Адамович Ирина Ивановна — животновод молочно-товарной фермы «Жирмуны» КСУП «экспериментальная база «Октябрь»;

Александрович Людмила Александровна — врач-терапевт (заведующий) терапевтического отделения УЗ «Вороновская центральная районная больница»;

Бабенко Сергей Федорович — тракторист-машинист КСУП «Экспериментальная база «Погородно»;

Будревич  Иван Бернардович — машинист автокрана Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства;

Бурч Тереса Ивановна — оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Трокели» КСУП «экспериментальная база «Октябрь»;

Волохович Тадеуш Иосифович — тракторист-машинист КСУП «Элит-Агро Больтиники»;

Волынец Анна Иосифовна — начальник отделения почтовой связи «Переганцы» Вороновского участка почтовой связи Лидского районного узла почтовой связи Гродненского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта»;

Деньковский  Мечислав Мечиславович — начальник цеха механизации КСУП «Гирки»;

Казаковская Лилия Францевна — управляющая молочно-товарным комплексом «Поволока» КСУП «Больтишки»;

Комар Евгений Владимирович — индивидуальный предприниматель;

Компанеец Светлана Юльяновна — учитель белорусского языка и литературы ГУО «Радунская средняя школа»;

Кривулько Валерьян Александрович — ведущий специалист по поставке химической продукции ОАО «Вороновская сельхозтехника»;

Крень Данута Зигмундовна — художественный руководитель филиала «Начский культурно-краеведческий центр» ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества»;

Пакуль Галина Марьяновна — оператор машинного доения молочно-товарного комплекса «Поволока» КСУП «Больтишки»;

Пашкевич Зофия Стефановна — начальник секретной части военного комиссариата Вороновского района;

Пукшлис Елена Геннадьевна — продавец магазина №1 «Родны кут» г.п. Радунь Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества;

Сенкевич Иван Вацлавович — механизатор КСУП «Мисевичи»;

2) трудовые коллективы района:

— коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гирки»;

— частное строительное унитарное предприятие «ГранитСтройСервис»;

— государственное учреждение культуры «Вороновская районная библиотека»;

3) многодетная семья Волошина Игоря Александровича и Волошиной Юлии Ивановны.

Лучшие из лучших занесены на Доску Почета Вороновского района
Лучшие из лучших занесены на Доску Почета Вороновского района
Лучшие из лучших занесены на Доску Почета Вороновского района

 
 
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