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В семье Страчинских из Заболоти профессиональный праздник экономиста отмечает вся женская половина

29.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В семье Страчинских из Заболоти профессиональный праздник экономиста отмечает вся женская половина

Почти сорок лет трудового стажа посвятила Валентина Антоновна этому делу. Все годы она работает в штатах крупнейших предприятий нашего района — большую часть в Вороновском объединении «Сельхозхимия» в Заболоти, затем — в ОАО «Вороновская сельхозтехника». Менялись структуры, названия, но обязанности у экономиста оставались практически неизменными: сбор и анализ данных о производственной деятельности предприятий, оценка их успешности. А сколько действий с цифрами, процентами, коэффициентами для этого приходится выполнять, нетрудно представить. Но ей, человеку энергичному и знающему свое дело, работа по душе.

Профессия экономиста, несомненно, динамичная. Нужно  иметь дело с новыми требованиями, изменениями в законодательстве и сразу же их учитывать и применять в расчетах, планировании, разработке программ, составлении статистической отчетности. Валентина Антоновна считает, что ей повезло: на предприятии всегда трудилась в команде с квалифицированными коллегами. В штате «Сельхозтехники» когда-то было четыре специалиста, каждый вел свой участок работы. Сейчас весь объем делят на двоих с главным экономистом Ириной Яновной Трунц. В профессиональных вопросах женщины понимают друг друга, как говорится, с полуслова. Не отказывают в консультативной помощи и экономистам из других организаций района, становятся наставниками для студентов-практикантов.

Нынешний год для Валентины Антоновны и Ромуальда Юзефовича Страчинских ознаменован 30-летием совместной жизни. Супруги вырастили двух дочерей, которые пошли по стопам мамы. Экономическое образование старшая Наталья получила в Гродненском государственном университете, а младшая Юлия — еще студентка БНТУ. Уже есть двое внучат. Они частенько гостят у них в Заболоти. Валентина Антоновна мечтает, что на заслуженном отдыхе больше времени сможет уделять своим родным, домашним хлопотам. У трудолюбивых супругов солидное хозяйство, огород, сад, много цветов. Все успевать помогает очень ранний подъем и привычный для экономиста точный расчет, только уже личного времени. Женщина начинает свой день в пять утра, чтобы управиться до отъезда на работу в Вороново.

В профессиональный праздник Валентина Антоновна адресует всем экономистам района наилучшие пожелания: крепкого здоровья, семейного счастья и любви, интересной и творческой работы и роста благосостояния!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Почти сорок лет трудового стажа посвятила Валентина Антоновна этому делу. Все годы она работает в штатах крупнейших предприятий нашего района — большую часть в...
 
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