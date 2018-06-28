Вести Вороновщины





Служить готовы!

25 июня в Гродненском областном управлении МЧС состоялась встреча руководства с молодыми офицерами. Для прохождения службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Гродненской области прибыл 21 выпускник университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Среди лейтенантов — три наших земляка. Никита Автухов и Александр Потапчик из Вороново будут нести службу в Ошмянском РОЧС, Александр Пожарицкий из аг. Полецкишки — начальником караула ПАСЧ-1 в Вороновском РОЧС.

Депутатская забота — детям

В середине июня воспитанники Радунского социально-педагогического центра и Ошмянской школы-интерната побывали в кинологическом центре органов пограничной службы, расположенном вблизи Сморгони. Экскурсию для них организовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич. Более 30 ребят приняли в ней участие. Они ознакомились с бытом и жизнью пограничников, увидели, в каких условиях готовят четвероногих помощников стражей границы. Запоминающимся и зрелищным было показательное выступление служебных собак.

Стало известно

В связи с прошедшей 1 июня реорганизацией в структуре райисполкома в штатное расписание введена должность главного специалиста спорта и туризма (об этом сообщалось в №42 «Воранаўскай газеты» от 9.06.2018г.). На нее назначена Эрика Вадимовна Коваленко. Ранее она работала методистом районного учебно-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Среда. Вечер. Футбол.

27 июня на городском стадионе в Вороново проходила завершающая игра первого круга чемпионата района по футболу. На поле встретились игроки Вороновского РЭС и КСУП «Дотишки». На 13-й минуте матча счет открыл Аркадий Мантуров из команды энергетиков. Но уже на 16 минуте от соперника Александра Лотыша последовал ответный гол. Еще два — на 69-й и 75-й минуте — забил Андрей Козловский. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу КСУП «Дотишки».

Футбольные баталии команды района продолжат во втором круге чемпионата, который стартует 4 июля.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.