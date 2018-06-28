На Вороновщине — время студотряда





Летняя пора для студентов и школьников — это перерыв перед очередным учебным годом. И многие считают: отдых не должен быть праздным. Смена деятельности, новые знакомства, общение в неформальной обстановке, приобретение опыта, возможность заработать — все эти плюсы совместила в себе работа в студенческом отряде.

В детском оздоровительном лагере «Ромашка» педагогический состав воспитателей на вторую смену сложился в студотряд имени Зои Космодемьянской. И хотя многие из девушек и юношей уже не студенты, но рады причислить себя к ним. Как, например, Марина Малашевич, педагог-организатор, — правая рука начальника лагеря и по совместительству командир студенческого отряда. Девушка родом из Брестской области, будучи студенткой купаловского университета поддалась на уговоры подруги и отправилась на летнюю практику в Вороновский район, а именно — в «Ромашку».















— Ехала на одну смену, а задержалась на шесть летних сезонов, — с улыбкой замечает Марина. — А по-другому и не представляю лето, почему-то тянет на Вороновщину, может, здесь моя судьба. Работаю учителем начальных классов в гимназии №5 г. Гродно. Несмотря на накопленную за учебный год усталость, по университетской привычке провожу лето в «Ромашке», хотя поступали предложения в «Зорьку», «Купалинку». Профессию свою выбрала не из-за денег, да и в студотряде не по этой причине. Мне нравится быть в окружении детей, по-особому чувствуется вкус жизни среди приятных мне людей, в комфортных для души условиях. Со многими ребятами работаем не первую смену, дружим, с другими делимся своим опытом, помогаем. Каждый из коллег: Эдуард Бутрим, Екатерина Коледа, Денис Барковский, Дмитрий Волынец, Светлана Кугелевич, Светлана Латвис, Марта Макрицкая, Евгений Метюнас, Кристина Ясинская, Арнольд Мозоль и другие ребята — привносит в нашу команду что-то свое, и от этого времяпрепровождение становится интересным, полезным. Здесь спокойно и в то же время весело. Районный комитет БРСМ организовывает для нас разные мероприятия, в конце трудового семестра поощряет подарками. Могу сказать, что сотрудничество с молодежной организацией упрощает трудоустройство.

О преимуществах вступления в студенческие отряды говорит и Наталья Метелица, первый секретарь Вороновского РК БРСМ:

— Эта форма трудоустройства поощряется со стороны государства. Президент Беларуси поддержал студенческие отряды и сказал, что это одно из самых серьезных и существенных направлений работы БРСМ. Студотрядовское движение поддерживается и на районном уровне, руководство организаций и предприятий идет нам навстречу и выделяет рабочие места для молодежи. Бонусом работы в студотрядах является освобождение от выплаты подоходного налога в размере 13%. Он заменяется на 4% от заработной платы — это взнос на развитие студотрядовского движения. Рабочая нагрузка будет зависеть от возраста. Если вам 14-16 лет, то будете работать вместо 8 часов только 4,5. В возрасте от 16 до 18 рабочий день будет длиться 7 часов.















Студенческие отряды — явление достаточно давнее, зародившееся еще в советские времена. Но вот проходят годы, а они по-прежнему актуальны. Ребята с удовольствием втягиваются в трудовые будни, чтобы реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в самых разных сферах.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.













