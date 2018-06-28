ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Вороновщине — время студотряда

29.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

 

На Вороновщине — время студотряда

Летняя пора для студентов и школьников — это перерыв перед очередным учебным годом. И многие считают: отдых не должен быть праздным. Смена деятельности, новые знакомства, общение в неформальной обстановке, приобретение опыта, возможность заработать — все эти плюсы совместила в себе работа в студенческом отряде.

В детском оздоровительном лагере «Ромашка» педагогический состав воспитателей на вторую смену сложился в студотряд имени Зои Космодемьянской. И хотя многие из девушек и юношей уже не студенты, но рады причислить себя к ним. Как, например, Марина Малашевич, педагог-организатор, — правая рука начальника лагеря и по совместительству командир студенческого отряда. Девушка родом из Брестской области, будучи студенткой купаловского университета поддалась на уговоры подруги и отправилась на летнюю практику в Вороновский район, а именно — в «Ромашку».


На Вороновщине — время студотряда
На Вороновщине — время студотряда
На Вороновщине — время студотряда

— Ехала на одну смену, а задержалась на шесть летних сезонов, — с улыбкой замечает Марина. — А по-другому и не представляю лето, почему-то тянет на Вороновщину, может, здесь моя судьба. Работаю учителем начальных классов в гимназии №5 г. Гродно. Несмотря на накопленную за учебный год усталость, по университетской привычке провожу лето в «Ромашке», хотя поступали предложения в «Зорьку», «Купалинку». Профессию свою выбрала не из-за денег, да и в студотряде не по этой причине. Мне нравится быть в окружении детей, по-особому чувствуется вкус жизни среди приятных мне людей, в комфортных для души условиях. Со многими ребятами работаем не первую смену, дружим, с другими делимся своим опытом, помогаем. Каждый из коллег: Эдуард Бутрим, Екатерина Коледа, Денис Барковский, Дмитрий Волынец, Светлана Кугелевич, Светлана Латвис, Марта Макрицкая, Евгений Метюнас, Кристина Ясинская, Арнольд Мозоль и другие ребята — привносит в нашу команду что-то свое, и от этого времяпрепровождение становится интересным, полезным. Здесь спокойно и в то же время весело. Районный комитет БРСМ организовывает для нас разные мероприятия, в конце трудового семестра поощряет подарками. Могу сказать, что сотрудничество с молодежной организацией упрощает трудоустройство.

О преимуществах вступления в студенческие отряды говорит и Наталья Метелица, первый секретарь Вороновского РК БРСМ:

— Эта форма трудоустройства поощряется со стороны государства. Президент Беларуси поддержал студенческие отряды и сказал, что это одно из самых серьезных и существенных направлений работы БРСМ. Студотрядовское движение поддерживается и на районном уровне, руководство организаций и предприятий идет нам навстречу и выделяет рабочие места для молодежи. Бонусом работы в студотрядах является освобождение от выплаты подоходного налога в размере 13%. Он заменяется на 4% от заработной платы — это взнос на развитие студотрядовского движения. Рабочая нагрузка будет зависеть от возраста. Если вам 14-16 лет, то будете работать вместо 8 часов только 4,5. В возрасте от 16 до 18 рабочий день будет длиться 7 часов.


На Вороновщине — время студотряда
На Вороновщине — время студотряда
На Вороновщине — время студотряда

Студенческие отряды — явление достаточно давнее, зародившееся еще в советские времена. Но вот проходят годы, а они по-прежнему актуальны. Ребята с удовольствием втягиваются в трудовые будни, чтобы реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в самых разных сферах.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.


На Вороновщине — время студотряда
На Вороновщине — время студотряда
На Вороновщине — время студотряда

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Летняя пора для студентов и школьников — это перерыв перед очередным учебным годом. И многие считают: отдых не должен быть праздным. Смена деятельности, новые...
 
Новости дня
Новости разные
 
В этом году более 180 команд из 32 стран примут участие в Армейских международных играх - Шойгу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика