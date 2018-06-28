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С июля необходим новый обязательный документ за 350 рублей для ввоза авто. Подорожают ли машины?

29.06.2018 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси с 1 июля 2018 года транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), сообщили Onliner.by в Госстандарте. Необходимость наличия этого документа установлена в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». СБКТС подтвердят, что авто соответствуют требованиям указанного техрегламента.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56833.php

С июля необходим новый обязательный документ за 350 рублей для ввоза авто. Подорожают ли машины?

В одной из организаций, предоставляющей услуги по выдаче СБКТС, озвучили Onliner.by примерную стоимость документа — 354 рубля для легковушки. Время испытаний - 3-5 дней. При этом, как подчеркнули специалисты, автомобиль должен соответствовать экологическому классу не ниже стандарта Евро-4. «В противном случае — не пройдете», — заверили в организации.

«Следует отметить, что данная норма применяется во всех государствах — членах ЕАЭС, — заметили в Госстандарте. — В Беларуси в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. Так, в июле 2017 года он был продлен еще на один год».

Таким образом, транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, с 1 июля 2018 года должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Для получения этого документа следует обращаться в аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС:

1. НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 23 (5-й км), тел.: +375 (17) 332-63-91, csimm@tut.by, www.oim.by/ru/poligon);

2. Испытательный центр «Белавтосертика» научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть» (г. Минск, ул. Я. Коласа, 12-1001а, тел.: +375 (17) 296-66-55, +375 (17) 331-29-03, факс: +375 (17) 331-26-93, icauto@tut.by, icauto@bntu.by, www.politeh-cert@tut.by);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Центромаш» (г. Минск, ул. Платонова, д. 49-411, тел.: +375 (17) 284-12-64, zentromash@tut.by, www.centromash.by).

В Госстандарте обратили внимание: «При проведении проверки единичного транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства».

Проект изменений в ТР ТС 018/2011, подготовленный Госстандартом РБ в 2015 году, который предусматривает и исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физлицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям ТР ТС 018/2011, не поддержан другими государствами-членами.

Настало время задаться главным вопросом — так подорожают ли легковушки в Беларуси после введения нового требования? «У дилеров иной документ — одобрение типа транспортного средства, или ОТТС (он же отныне требуется и физлицам для ввоза новых авто из-за пределов ТС). Потому введение СБКТС никак не отразится на стоимости автомобилей, купленных у белорусских дилеров, — заметил член правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода, участвовавший в обсуждении вопроса на высоком уровне. — А вот у перекупщиков, занимающихся ввозом авто из-за пределов ТС, появятся временные и денежные издержки. Лица, занимающиеся самостоятельным привозом машин из-за пределов ТС, — сегмент довольно узкий в масштабах общего рынка. Конечно, нововведение коснется и их. На вторичном рынке б/у авто из-за пределов ЕАЭС цены могут подрасти на 150—200 долларов в эквиваленте — скорее всего, продавцы включат свои затраты в стоимость авто. Мотив властей прозрачен — поддержка отечественного производителя, официальной торговли».

«Те, кто собирается покупать автомобиль в России, также могут столкнуться с проблемой, если у купленного ими авто нет нужного документа, — дополнил Сергей Варивода. — Речь о машинах ранее ввезенных (до принятия Техрегламента), которые не прошли процедуру проверки соответствия в момент продажи предыдущему владельцу. Например, если ОТТС выдавалось дилером два года назад первому покупателю-россиянину, а сейчас ее покупает белорус, то последнему не нужно проходить испытания для получения СБКТС, только получить документ. Это сократит время (займет менее 3—5 дней), но за услугу все равно придется заплатить. А если модель вообще не проходила оценку соответствия в Таможенном союзе, тогда придется проводить испытания».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 1 июля 2018 года транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о...
 
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