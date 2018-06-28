БПС-Сбербанк и Росэксимбанк профинансируют высокотехнологичные поставки из России

ОАО «БПС-Сбербанк» и АО «Росэксимбанк» подписали индивидуальное кредитное соглашение, предусматривающее внешнеторговое финансирование импорта высокотехнологичных товаров из России.

Средства будут направлены на поддержку внешнеторговых контрактов по специальной программе финансирования высокотехнологичного экспорта продукции из России. Кредитные ресурсы будут предоставляться в российских рублях, а срок финансирования может составлять до 24 месяцев. Среди преимуществ – возможность снижения процентной ставки по кредитам.

«Подписание соглашения с Росэксимбанком позволит укрепить торговое сотрудничество двух стран и будет способствовать росту производства белорусских предприятий за счет закупки продукции на максимально выгодных условиях», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Сергей Суслопаров.

ОАО «БПС-Сбербанк» входит в топ-3 крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам 2017 года по НСФО составила BYN 85,2 млн при рентабельности капитала в 17,3%. Объем нормативного капитала банка составил BYN 666,2 млн, увеличившись в 2017 году на BYN 105,3 млн (+19%). Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).

Программа финансирования экспорта российских товаров осуществляется АО «Росэксимбанк» (входит в группу Российского экспортного центра) совместно с Министерством промышленности и торговли России. Общая сумма сделок, предусматривающих привлечение Банком финансирования АО «Росэксимбанк», в 2017 году составила 45 млн. российских рублей.