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Минэкономики считает, что резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть

29.06.2018 16:18 — Разное | Ежедневник  
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Минэкономики считает, что резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть

фото: belmarket.by

Министр экономики Владимир Зиновский видит дальнейший потенциал для снижения ставки рефинансирования. Об этом он сообщил на заседании инвестиционного форума «Мельница успеха» в Могилеве.

По словам Зиновского, в Беларуси реализуется стратегия жесткой макроэкономической политики, проводится глубокая диверсификация всех торговых отношений, организуются новые подходы к государственному управлению и формированию условий для притока инвестиций и развития бизнеса, передает БЕЛТА.

Владимир Зиновский обратил внимание, что наблюдается рост реализации промышленной продукции, развивается новое для страны производство легковых автомобилей. Темп роста инвестиций в основной капитал с начала года составил 115%, и он был обеспечен в основном за счет покупки нового оборудования и технологий. Обеспечивается положительное сальдо вешней торговли.

Напомним, ставка рефинансирования была снижена до 10% годовых с 27 июня. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Министр экономики Владимир Зиновский видит дальнейший потенциал для снижения ставки рефинансирования. Об этом он сообщил на заседании инвестиционного форума...
 
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