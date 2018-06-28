Минэкономики считает, что резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть



фото: belmarket.by

Министр экономики Владимир Зиновский видит дальнейший потенциал для снижения ставки рефинансирования. Об этом он сообщил на заседании инвестиционного форума «Мельница успеха» в Могилеве.

По словам Зиновского, в Беларуси реализуется стратегия жесткой макроэкономической политики, проводится глубокая диверсификация всех торговых отношений, организуются новые подходы к государственному управлению и формированию условий для притока инвестиций и развития бизнеса, передает БЕЛТА .

Владимир Зиновский обратил внимание, что наблюдается рост реализации промышленной продукции, развивается новое для страны производство легковых автомобилей. Темп роста инвестиций в основной капитал с начала года составил 115%, и он был обеспечен в основном за счет покупки нового оборудования и технологий. Обеспечивается положительное сальдо вешней торговли.

Напомним, ставка рефинансирования была снижена до 10% годовых с 27 июня.