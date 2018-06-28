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Минэкономики считает, что резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть
29.06.2018 16:18 — Разное | Ежедневник
фото: belmarket.by
Министр экономики Владимир Зиновский видит дальнейший потенциал для снижения ставки рефинансирования. Об этом он сообщил на заседании инвестиционного форума «Мельница успеха» в Могилеве.
По словам Зиновского, в Беларуси реализуется стратегия жесткой макроэкономической политики, проводится глубокая диверсификация всех торговых отношений, организуются новые подходы к государственному управлению и формированию условий для притока инвестиций и развития бизнеса, передает
Владимир Зиновский обратил внимание, что наблюдается рост реализации промышленной продукции, развивается новое для страны производство легковых автомобилей. Темп роста инвестиций в основной капитал с начала года составил 115%, и он был обеспечен в основном за счет покупки нового оборудования и технологий. Обеспечивается положительное сальдо вешней торговли.
Напомним, ставка рефинансирования была снижена до 10% годовых с 27 июня.
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Министр экономики Владимир Зиновский видит дальнейший потенциал для снижения ставки рефинансирования. Об этом он сообщил на заседании инвестиционного форума...
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