Сохраним жизнь и здоровье детей на водоёмах 

Безопасность детей на воде достигается правильным выбором и оборудованием мест купания, чёткой организацией купания и проведением постоянной разъяснительной работы. Поэтому купание детей производится на пляжах.

В период пребывания детей у воды, а также в оздоровительных лагерях и лечебных учреждениях, расположенных на берегах водоёмов, а | также при проведении экскурсий и туристских походов по воде и вблизи водоёмов НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Систематически проводить с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде.

Не допускать детей к водоёмам без присмотра взрослых.

Плавание детей допускается в специально отведённых местах.

Купание детей проводить под руководством родителей, преподавателей, инструкторов, тренеров при непрерывном наблюдении руководителей и спасателей группами не более 15 человек в специально отведённых для этого местах, согласованных с территориальными учреждениями государственного санитарного надзора и ОСВОД.

Ответственные за купание должны пресекать (не допускать) действия занимающихся, которые могут стать причиной несчастного случая.

Дно акваторий, отведённых для купания детей должно иметь постепенный уклон, быть без ям, уступов и опасных предметов, свободно от тины и водных растений, с глубинами, не превышающими:

0,7 метра — для детей до 9 лет;

1,2 метра — для детей старшего возраста, не умеющих плавать.

Участки для купания детей до 9 лет и не умеющих плавать ограждаются штакетным забором высотой над поверхностью воды не менее 0, 5 метра, для детей старшего возраста — обносятся поплавковым

ограждением или штакетным забором. Ограждение может быть сделано из жердей, имеющих гладкую поверхность и закреплённых на кольях. Ответственность за безопасность детей во время занятий и обучения плаванию, проведения спортивных мероприятий на воде возлагается на руководителя занятий (инструктора, преподавателя, тренера).

Купание и обучение детей, не умеющих плавать, должны проводиться отдельно, при этом все упражнения выполняют в сторону берега.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение руководителем занятия и спасателями.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ КУПАНИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ:

границы участка, отведённого для купания, обозначаются вдоль береговой черты флажками;

спасательная шлюпка со спасателем выходит за внешнюю сторону линии заплыва и удерживаются в 2-3 метрах от неё;

группа выводится на свой участок купания, где инструктируется о мерах безопасного поведения на воде;

купающиеся выстраиваются в линейку, раздеваются и складывают перед собой одежду;

по окончании купания руководитель занятия выстраивает группу в шеренгу, проводит перекличку и проверяет, вся ли одежда разобрана.

Для обучения детей плаванию на каждом пляже в детских оздоровительных учреждениях оборудуется учебный пункт, который ограждается сетчатым или штакетным забором на суше и в воде. Пункт должен иметь вывеску, стенд с расписанием занятий, учебными плакатами и выпиской из Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь.

Во время купания группы детей на всей акватории участка, отведённого для их купания ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

— купание и нахождение посторонних лиц;

— катание на лодках и катерах;

— игры и спортивные мероприятия.

Для купания детей во время походов, экскурсий, прогулок выбирается неглубокое место с пологим дном, не имеющих свай, коряг, острых камней, водорослей, ила и иных видимых признаков возможного негативного воздействия на здоровье детей. Место для купания надо предварительно обследовать подготовленными взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять, знающими приёмы спасания и оказания первой помощи. Границы места обозначаются поплавковыми ограждениями, вехами, жердями и др. подручными средствами. Купание детей, не, умеющих плавать во время походов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Перед началом купания проводится инструктаж о мерах безопасности.

Штаты, табели оснащения и объёмы финансирования ведомственных спасательных постов утверждаются руководителями организаций в соответствии с типовыми штатами и табелями оснащения спасательных постов ОСВОД, которые содержатся за счёт этих организаций.

Администрациями детских оздоровительных учреждений, расположенных у водоёмов, перед дневным и ночным отдыхом организовываются обходы побережья закреплённых за ними территорий.

ОТКРЫТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ У ВОДЫ БЕЗ НАЛИЧИЯ НА НИХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Основными причинами гибели детей на водах являются:

— оставление детей без присмотра взрослых у водоёмов;

— бесконтрольность за детьми, отсутствие информации у родителей о месте их нахождения и родом занятий;

— подача взрослыми отрицательного примера для детей (приход с детьми и купание в запрещённых и непредназначенных для этого местах, нарушения правил поведения на воде и т.д.);

— равнодушие взрослых (прохождение мимо нарушений детей, мимо бесхозных плавательных средств, плотов, самодельных трамплинов, так называемых «тарзанок», отсутствие в семье правильного организованного отдыха и купания на водоёмах, упование только на запретные меры);

— проявляемая преступная халатность и ничем не объяснимая беспечность при нахождении с детьми на водоёмах;

— непринятие мер по обучению детей плаванию;

— отсутствие у детей индивидуальных спасательных средств, которые могли бы спасти им жизнь.

С начала 2018 года в районах действия спасательных станций и постов не допущено случаев гибели людей, спасено 2 несовершеннолетних, предупреждено 209 несчастных случая с несовершеннолетними. Все эти случаи являются предпосылками к гибели несовершеннолетних.

Сложилась устойчивая динамика снижения гибели детей на водоёмах области.

Количество утоплений с 2013 по 2017 год по сравнению с подобным предыдущим периодом (2008-2012 годы) среди несовершеннолетних снизилось на 46,0% — на 22 несовершеннолетних (с 48 до 26).

В 2017 году утонул 1 несовершеннолетний в Жлобинском районе, в 2016 году — 6 несовершеннолетних (в Буда-Кошелёвском, Гомельском, Лельчицком, Речицком и Кормянском районах), в 2018 году — 2 несовершеннолетних в Мозырском районе.

12 января 2018 г. утонул несовершеннолетний, 2004 г.р., учащийся одной из школ Мозырского района, при переходе и играх на льду в техническом водоёме тепличного хозяйства Мозырской овощной фабрики.

1 мая 2018 г. утонул несовершеннолетний, 2011 г, воспитанник детского сада г. Мозыря при падении в копанку на частном подворье.

7 мая 2018 г. произошёл несчастный случай на набережной в г. Гомеле с 13-летним несовершеннолетним, учащимся одной из школ города, который двигался по ограждению к реке Сож, подскользнулся, упал и скрылся под водой, а позднее скончался в больнице.

20 июня 2018 года 16-летний подросток, прибывший к родственникам из г. Минска в Светлогорский район, вместе со сверстниками отправился на реку Березина и, несмотря на знак «Купание запрещено!», пошёл купаться в опасном месте с быстрым течением и утонул.

Такого количества происшествий с гибелью детей в первой половине года давно не было. Все эти происшествия должны заставить нас, взрослых, задуматься о нашем месте и нашей ответственности, в том числе и уголовной, за здоровье и жизни детей, чтобы подобное не повторялось. И не только задуматься, а предпринять немедленно практические меры.

Чтобы не допустить несчастных случаев с детьми на водах необходимо:

-активно проводить работу с несовершеннолетними;

— показывать личный пример правильного безопасного отдыха в местах предназначенных для купания и отдыха у воды для своих детей;

— осуществлять постоянный контроль за их поведением и местом нахождения;

-проявлять заботу о безопасности несовершеннолетних. Находитесь рядом с ними, чтобы вовремя оказать помощь, не купайтесь в незнакомых и неохраняемых местах, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей опасности, не оставляйте детей без присмотра. На водоёмах нельзя оставлять ребёнка даже на мгновение:

— довести до глубокого понимания ваших детей всю опасность неорганизованного купания в местах непредназначенных для этого и нахождения у водоёмов без присмотра взрослых;

— обеспечьте детей индивидуальными спасательными средствами;

— научитесь оказывать детям первую доврачебную помощь.

ТОЛЬКО СООБЩА МЫ МОЖЕМ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ И СОХРАНИТЬ ИМ ЖИЗНЬ!