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Сохраним жизнь и здоровье детей на водоёмах 

29.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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Сохраним жизнь и здоровье детей на водоёмах Безопасность детей на воде достигается правильным выбором и оборудованием мест купания, чёткой организацией купания и проведением постоянной разъяснительной работы. Поэтому купание детей производится на пляжах.
В период пребывания детей у воды, а также в оздоровительных лагерях и лечебных учреждениях, расположенных на берегах водоёмов, а | также при проведении экскурсий и туристских походов по воде и вблизи водоёмов НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
Систематически проводить с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде.
Не допускать детей к водоёмам без присмотра взрослых.
Плавание детей допускается в специально отведённых местах.
Купание детей проводить под руководством родителей, преподавателей, инструкторов, тренеров при непрерывном наблюдении руководителей и спасателей группами не более 15 человек в специально отведённых для этого местах, согласованных с территориальными  учреждениями государственного санитарного надзора и ОСВОД.
Ответственные за купание должны пресекать (не допускать) действия занимающихся, которые могут стать причиной несчастного случая.
Дно акваторий, отведённых для купания детей должно иметь постепенный уклон, быть без ям, уступов и опасных предметов, свободно от тины и водных растений, с глубинами, не превышающими:
0,7 метра — для детей до 9 лет;
1,2 метра — для детей старшего возраста, не умеющих плавать.
Участки для купания детей до 9 лет и не умеющих плавать ограждаются штакетным забором высотой над поверхностью воды не менее 0, 5 метра, для детей старшего возраста — обносятся поплавковым
ограждением или штакетным забором. Ограждение может быть сделано из жердей, имеющих гладкую поверхность и закреплённых на кольях. Ответственность за безопасность детей во время занятий и обучения плаванию, проведения спортивных мероприятий на воде возлагается на руководителя занятий (инструктора, преподавателя, тренера).
Купание и обучение детей, не умеющих плавать, должны проводиться отдельно, при этом все упражнения выполняют в сторону берега.
За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение руководителем занятия и спасателями.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ КУПАНИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ:

границы участка, отведённого для купания, обозначаются вдоль береговой черты флажками;
спасательная шлюпка со спасателем выходит за внешнюю сторону линии заплыва и удерживаются в 2-3 метрах от неё;
группа выводится на свой участок купания, где инструктируется о мерах безопасного поведения на воде;
купающиеся выстраиваются в линейку, раздеваются и складывают перед собой одежду;
по окончании купания руководитель занятия выстраивает группу в шеренгу, проводит перекличку и проверяет, вся ли одежда разобрана.
Для обучения детей плаванию на каждом пляже в детских оздоровительных учреждениях оборудуется учебный пункт, который ограждается сетчатым или штакетным забором на суше и в воде. Пункт должен иметь вывеску, стенд с расписанием занятий, учебными плакатами и выпиской из Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь.
Во время купания группы детей на всей акватории участка, отведённого для их купания ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
— купание и нахождение посторонних лиц;
— катание на лодках и катерах;
— игры и спортивные мероприятия.
Для купания детей во время походов, экскурсий, прогулок выбирается неглубокое место с пологим дном, не имеющих свай, коряг, острых камней, водорослей, ила и иных видимых признаков возможного негативного воздействия на здоровье детей. Место для купания надо предварительно обследовать подготовленными взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять, знающими приёмы спасания и оказания первой помощи. Границы места обозначаются поплавковыми ограждениями, вехами, жердями и др. подручными средствами. Купание детей, не, умеющих плавать во время походов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Перед началом купания проводится инструктаж о мерах безопасности.
Штаты, табели оснащения и объёмы финансирования ведомственных спасательных постов утверждаются руководителями организаций в соответствии с типовыми штатами и табелями оснащения спасательных постов ОСВОД, которые содержатся за счёт этих организаций.
Администрациями детских оздоровительных учреждений, расположенных у водоёмов, перед дневным и ночным отдыхом организовываются обходы побережья закреплённых за ними территорий.
ОТКРЫТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ У ВОДЫ БЕЗ НАЛИЧИЯ НА НИХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Основными причинами гибели детей на водах являются:
— оставление детей без присмотра взрослых у водоёмов;
— бесконтрольность за детьми, отсутствие информации у родителей о месте их нахождения и родом занятий;
— подача взрослыми отрицательного примера для детей (приход с детьми и купание в запрещённых и непредназначенных для этого местах, нарушения правил поведения на воде и т.д.);
— равнодушие взрослых (прохождение мимо нарушений детей, мимо бесхозных плавательных средств, плотов, самодельных трамплинов, так называемых «тарзанок», отсутствие в семье правильного организованного отдыха и купания на водоёмах, упование только на запретные меры);
— проявляемая преступная халатность и ничем не объяснимая беспечность при нахождении с детьми на водоёмах;
— непринятие мер по обучению детей плаванию;
— отсутствие у детей индивидуальных спасательных средств, которые могли бы спасти им жизнь.
С начала 2018 года в районах действия спасательных станций и постов не допущено случаев гибели людей, спасено 2 несовершеннолетних, предупреждено 209 несчастных случая с несовершеннолетними. Все эти случаи являются предпосылками к гибели несовершеннолетних.
Сложилась устойчивая динамика снижения гибели детей на водоёмах области.
Количество утоплений с 2013 по 2017 год по сравнению с подобным предыдущим периодом (2008-2012 годы) среди несовершеннолетних снизилось на 46,0% — на 22 несовершеннолетних (с 48 до 26).
В 2017 году утонул 1 несовершеннолетний в Жлобинском районе, в 2016 году — 6 несовершеннолетних (в Буда-Кошелёвском, Гомельском, Лельчицком, Речицком и Кормянском районах), в 2018 году — 2 несовершеннолетних в Мозырском районе.
12 января 2018 г. утонул несовершеннолетний, 2004 г.р., учащийся одной из школ Мозырского района, при переходе и играх на льду в техническом водоёме тепличного хозяйства Мозырской овощной фабрики.
1 мая 2018 г. утонул несовершеннолетний, 2011 г, воспитанник детского сада г. Мозыря при падении в копанку на частном подворье.
7 мая 2018 г. произошёл несчастный случай на набережной в г. Гомеле с 13-летним несовершеннолетним, учащимся одной из школ города, который двигался по ограждению к реке Сож, подскользнулся, упал и скрылся под водой, а позднее скончался в больнице.
20 июня 2018 года 16-летний подросток, прибывший к родственникам из г. Минска в Светлогорский район, вместе со сверстниками отправился на реку Березина и, несмотря на знак «Купание запрещено!», пошёл купаться в опасном месте с быстрым течением и утонул.
Такого количества происшествий с гибелью детей в первой половине года давно не было. Все эти происшествия должны заставить нас, взрослых, задуматься о нашем месте и нашей ответственности, в том числе и уголовной, за здоровье и жизни детей, чтобы подобное не повторялось. И не только задуматься, а предпринять немедленно практические меры.
Чтобы не допустить несчастных случаев с детьми на водах необходимо:
-активно проводить работу с несовершеннолетними;
— показывать личный пример правильного безопасного отдыха в местах предназначенных для купания и отдыха у воды для своих детей;
— осуществлять постоянный контроль за их поведением и местом нахождения;
-проявлять заботу о безопасности несовершеннолетних. Находитесь рядом с ними, чтобы вовремя оказать помощь, не купайтесь в незнакомых и неохраняемых местах, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей опасности, не оставляйте детей без присмотра. На водоёмах нельзя оставлять ребёнка даже на мгновение:
— довести до глубокого понимания ваших детей всю опасность неорганизованного купания в местах непредназначенных для этого и нахождения у водоёмов без присмотра взрослых;
— обеспечьте детей индивидуальными спасательными средствами;
— научитесь оказывать детям первую доврачебную помощь.

ТОЛЬКО СООБЩА МЫ МОЖЕМ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ И СОХРАНИТЬ ИМ ЖИЗНЬ!

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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