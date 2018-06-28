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Председатель Палаты представителей: Беларусь нужно продвигать как ИТ-страну

29.06.2018 16:41 — Разное | dev.by  
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Председатель белорусской Палаты представителей Владимир Андрейченко считает, что Беларусь стоит продвигать на мировой арене как ИТ-страну, сообщает БелТА.

Председатель Палаты представителей: Беларусь нужно продвигать как ИТ-страну

С таким заявлением он выступил на закрытии четвёртой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

«Главными приоритетами в области международного сотрудничества для нас являются продвижение образа Беларуси на мировой арене как ИТ-страны, идеи углубления экономической интеграции на континенте, поддержка инициативы о перезапуске Хельсинкского процесса на принципах доверия и сотрудничества», — отметил чиновник.

В этой связи он упомянул недавний визит парламентариев из Индии в Беларусь и отметил, что эта страна является «признанным авторитетом в области высоких технологий».

 
 
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Председатель белорусской Палаты представителей Владимир Андрейченко считает, что Беларусь стоит продвигать на мировой арене как ИТ-страну, сообщает БелТА. ...
 
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