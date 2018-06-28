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Председатель Палаты представителей: Беларусь нужно продвигать как ИТ-страну
Председатель белорусской Палаты представителей Владимир Андрейченко считает, что Беларусь стоит продвигать на мировой арене как ИТ-страну,
С таким заявлением он выступил на закрытии четвёртой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
В этой связи он упомянул недавний визит парламентариев из Индии в Беларусь и отметил, что эта страна является «признанным авторитетом в области высоких технологий».
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Председатель белорусской Палаты представителей Владимир Андрейченко считает, что Беларусь стоит продвигать на мировой арене как ИТ-страну, сообщает БелТА. ...
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