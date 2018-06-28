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Honda закрывает проект по разработке прямоходящего робота Asimo

29.06.2018 16:17 — Разное | dev.by  
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Представители японской Honda официально заявили о прекращении 18-летней работы над двуногим роботом Asimo. Созданные технологии применят в других областях, сообщает Engadget.

Honda закрывает проект по разработке прямоходящего робота Asimo

В частности, разработки используют в устройствах Walking Assist для помощи при ходьбе и механизме самобалансировки мотоциклов. Asimo не получал ощутимых обновлений с 2011 года, поэтому закрытие проекта не стало большим сюрпризом. Но ещё 7 лет назад Honda утверждала, что её разработка способна самостоятельно функционировать без человеческих команд — благодаря технологии контроля поведения.

Впрочем, робототехника и ИИ занимают около трети бизнеса в стратегии компании 2030 Vision, наряду с мобильностью и решениями в области энергетики. Honda также планирует создать новых подобных роботов, но уже под другим брендом.

 
 
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Представители японской Honda официально заявили о прекращении 18-летней работы над двуногим роботом Asimo. Созданные технологии применят в других областях, сообщает...
 
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