Honda закрывает проект по разработке прямоходящего робота Asimo

Представители японской Honda официально заявили о прекращении 18-летней работы над двуногим роботом Asimo. Созданные технологии применят в других областях, сообщает Engadget.





В частности, разработки используют в устройствах Walking Assist для помощи при ходьбе и механизме самобалансировки мотоциклов. Asimo не получал ощутимых обновлений с 2011 года, поэтому закрытие проекта не стало большим сюрпризом. Но ещё 7 лет назад Honda утверждала, что её разработка способна самостоятельно функционировать без человеческих команд — благодаря технологии контроля поведения.

Впрочем, робототехника и ИИ занимают около трети бизнеса в стратегии компании 2030 Vision, наряду с мобильностью и решениями в области энергетики. Honda также планирует создать новых подобных роботов, но уже под другим брендом.