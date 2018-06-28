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За непредоставление проезда спецтранспорту привлечен к ответственности чечерский водитель
29.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Профилактическая акция «Уступи дорогу спецтранспорту», которую на днях провели сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с Госавтоинспекцией, ставила целью напомнить водителям о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда транспортным средствам оперативного назначения.
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Профилактическая акция «Уступи дорогу спецтранспорту», которую на днях провели сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с Госавтоинспекцией,...
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