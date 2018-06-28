За непредоставление проезда спецтранспорту привлечен к ответственности чечерский водитель

Профилактическая акция «Уступи дорогу спецтранспорту», которую на днях провели сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с Госавтоинспекцией, ставила целью напомнить водителям о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда транспортным средствам оперативного назначения.



Как известно, при приближении таковых с включенными маячками синего и красного цветов водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы и встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии – занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться. По результатам мероприятия один водитель привлечен к административной отвественности.