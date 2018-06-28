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На Чечерщине проходит комплекс спецмероприятий «Скорость»
29.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
С 27 июня на Гомельщине проходит комплекс спецмероприятий «Скорость». Особое внимание госавтоинспекторы уделят соблюдению водителями скоростного режима при движении.
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С 27 июня на Гомельщине проходит комплекс спецмероприятий «Скорость». Особое внимание госавтоинспекторы уделят соблюдению водителями скоростного режима при...
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