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В районе завершилась акция «Стоп парковка»
29.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
На протяжении пяти дней в районе проходила акция «Стоп парковка», направленная на пресечение фактов использования парковочных мест, предназначенных для водителей-инвалидов и их перевозчиков. За данное правонарушение к административной ответственности привлечены два человека.
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На протяжении пяти дней в районе проходила акция «Стоп парковка», направленная на пресечение фактов использования парковочных мест, предназначенных для...
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