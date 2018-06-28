С каждым годом число ветеранов ВОВ неуклонно уменьшается. Это печальная статистика. Ну, а тех, кто еще в строю, не забывают. Традиционно, в канун праздников руководство Хотимского района посещает бывших солдат. В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь участника Великой Отечественной войны Александра Микутина посетили Николай Томашов, председатель Хотимского Совета ветеранов и Елена Бороденко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Хотимского райисполкома. Помимо теплых слов благодарности и пожеланий крепкого здоровья Александру Никитьевичу был вручен продуктовый набор.

Александр Микутин был растроган таким неожиданным визитом, ведь для ветеранов важны не только подарки, но и внимание, и забота.

Дмитрий ЛАМЕКИН.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Накануне Дня Независимости принято посещать бывших солдат ВОВ С каждым годом число ветеранов ВОВ неуклонно уменьшается. Это печальная статистика. Ну, а тех, кто еще в строю, не забывают. Традиционно, в канун праздников...