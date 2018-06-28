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Виталий Никульченко приглашает всех на праздник
29.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Ничто так не украшает Виталия Никульченко, как белорусский национальный костюм. Но переоблачиться в «хлопца-белоруса» для артиста — это полдела, а вот проникнуться духом родной культуры, сыграть свой персонаж как в жизни — это уже искусство.
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Ничто так не украшает Виталия Никульченко, как белорусский национальный костюм. Но переоблачиться в «хлопца-белоруса» для артиста — это полдела, а вот...
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