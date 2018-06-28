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Виталий Никульченко приглашает всех на праздник

29.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ничто так не украшает Виталия Никульченко, как белорусский национальный костюм. Но переоблачиться в «хлопца-белоруса» для артиста — это полдела, а вот проникнуться духом родной культуры, сыграть свой персонаж как в жизни — это уже искусство.
— Чувствуется ли предвкушение праздника, Виталий?
— Ой, как чувствуется! И морально, и физически. Репетиции, суета, напряжённость. Всё как обычно накануне важного мероприятия. Мы с коллегами хотим подарить людям праздник и хорошее настроение, — говорит культработник. — Обидно, что среди местных жителей есть люди, которые не хотят отдыхать по праздникам. Разве сложно выделить один день в месяц, для того, чтобы ничего не делать? Погулять по парку, поесть мороженое, посетить концерт. Нужно каким-то указом прописать, что в праздник запрещены работы на приусадебных участках и домашние хлопоты — только культурный отдых! Шучу, конечно… Наши предки не менее усердно трудились, но после работы спешили на танцы. Стесняются зрители сейчас подтанцовывать у сцены, а ноги-то просятся в пляс, признайтесь, ведь это славянские корни дают о себе знать. Хотелось бы, чтобы белорусы не забывали своих традиций, чтили свою историю и были патриотами своего края.
Елена КАПАЕВА

 
 
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Ничто так не украшает Виталия Никульченко, как белорусский национальный костюм. Но переоблачиться в «хлопца-белоруса» для артиста — это полдела, а вот...
 
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