Убрать конфискацию, снизить сроки за наркотики, ввести уголовку за оскорбления в сети. Что изменится в Уголовном кодексе

Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан рассказал, что в Беларуси рассматривается законопроект об изменении некоторых кодексов. Это коснется статей Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов, пишет БЕЛТА.

Конфискацию заменят штрафом

При этом то имущество, что было нажито преступным путем, все равно будут конфисковывать. Причем не важно, на кого оно будет зарегистрировано.

Сроки по наркотическим статьям уменьшат

Об этом мы писали и раньше: нижний предел наказания уменьшится с пяти до трех лет лишения свободы по части 2 и с восьми до шести лет лишения свободы по части 3.

За измену родине накажут жестче

Сроки для военных и госслужащих увеличат: они станут от 10 до 20 лет. Сейчас санкция одинакова для всех — от 7 до 15 лет.

Статья за пропаганду самоубийства

Эта норма – последствие деструктива из соцсетей («Синий кит» и прочее). Максимальная санкция за умышленное распространение информации, побуждающей людей к самоубийству, — это арест или ограничение свободы до двух лет. Если же пострадавший совершит самоубийство или его попытку, то наказание вырастет до пяти лет ограничения свободы.

Уголовка за оскорбления в интернете

За распространение клеветы и оскорбления в сети будет грозить штрафом или ограничение свободы до трех лет.

Декриминализация экономических преступлений

Но не всех. Речь идет о нарушении порядка ведения счетов за пределами страны, нелегальной предпринимательской деятельности, выманивании кредита или субсидии. Из Уголовного кодекса хотят исключить статью, по которой наказывают за организацию или участие в деятельности незарегистрированного общественного объединения, партии или религиозной организации. Если статью переведут в разряд административных нарушений, то за это будет предусмотрен штраф до 50 базовых величин.