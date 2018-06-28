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ВИЧ: профилактика, пути передачи, уголовная ответственность

29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ВИЧ: профилактика, пути передачи, уголовная ответственность

Неуклонный рост числа людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), стал в последние годы серьезной проблемой.

Ведь ВИЧ – необычный вирус: человек может быть инфицирован много лет и при этом казаться абсолютно здоровым. А вирус тем временем делает свое черное дело – разрушает иммунную систему. Зараженный вирусом, не подозревая о своем заболевании, может передать ВИЧ другим.   


Как ВИЧ проникает в организм?

Заражение может произойти только при попадании биологической жидкости (кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко) в кровь неинфицированного человека через слизистые оболочки (в основном слизистые половых органов).

Известны три пути передачи ВИЧ:

  • Половой: при незащищенном половом контакте с ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом.
  • Парентеральный: при попадании крови ВИЧ-инфицированного больного СПИДом в организм здорового человека.
  • Вертикальный: ВИЧ-инфицированная беременная женщина может передать вирус ребенку во время беременности, в процессе родов, при грудном вскармливании ребенка.


Нельзя заразиться ВИЧ через:

  • пот, слюну, слезы, кашель;
  • рукопожатия, объятия, поцелуи;
  • укусы насекомых;
  • общую посуду и пищу;
  • общие вещи: деньги, книги, клавиатуру компьютера, бытовые предметы;
  • воду (при пользовании общим бассейном, ванной, душем, туалетом).


Профилактика инфицирования состоит в соблюдении несложных, но очень важных правил:

  • Избегайте случайных половых партнеров. Это самое главное! При любых сексуальных контактах всегда используйте презерватив.
  • Откажитесь от приема наркотиков. Под их воздействием человек теряет контроль, а это обычная ситуация для использования одного шприца среди целой группы наркоманов, где вполне может оказаться ВИЧ-положительный.
  • Чтобы предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку, следует соблюдать предписании лечащего врача. Они входят в план подготовки ВИЧ-инфицированной беременной к родам и последующему уходу за младенцем. В частности, нужно отказаться от грудного вскармливания.
  • Периодически проходите обследование на предмет наличия ВИЧ. При обнаружении инфекции, сразу же приступайте к своевременному лечению, назначенному врачом.


Уголовная ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека предусмотрена статьёй 157 УК РБ:

  • Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трёх лет.
  • Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-лицом, знавшим о наличии у него заболевания, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.
  • Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершённое в отношении двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.


В 2017 году Жлобинским РОСК за данное преступление было возбуждено 13, а за 5 месяцев 2018 – 5 уголовных дел по ст. 157 УК Республики Беларусь.

П.Е. Савченко,

заместитель начальника ОВД Жлобинского райисполкома.


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Неуклонный рост числа людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), стал в последние годы серьезной проблемой. Ведь ВИЧ – необычный вирус:...
 
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