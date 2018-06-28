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ВИЧ: профилактика, пути передачи, уголовная ответственность
29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Неуклонный рост числа людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), стал в последние годы серьезной проблемой.
Ведь ВИЧ – необычный вирус: человек может быть инфицирован много лет и при этом казаться абсолютно здоровым. А вирус тем временем делает свое черное дело – разрушает иммунную систему. Зараженный вирусом, не подозревая о своем заболевании, может передать ВИЧ другим.
Как ВИЧ проникает в организм?
Заражение может произойти только при попадании биологической жидкости (кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко) в кровь неинфицированного человека через слизистые оболочки (в основном слизистые половых органов).
Известны три пути передачи ВИЧ:
Нельзя заразиться ВИЧ через:
Профилактика инфицирования состоит в соблюдении несложных, но очень важных правил:
Уголовная ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека предусмотрена статьёй 157 УК РБ:
В 2017 году Жлобинским РОСК за данное преступление было возбуждено 13, а за 5 месяцев 2018 – 5 уголовных дел по ст. 157 УК Республики Беларусь.
П.Е. Савченко,
заместитель начальника ОВД Жлобинского райисполкома.
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Неуклонный рост числа людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), стал в последние годы серьезной проблемой. Ведь ВИЧ – необычный вирус:...
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