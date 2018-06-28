Пятничный совет 1146.BY: «Йеллоустоун»

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, перед выходными – а выходные предстоят ОЧЕНЬ насыщенные – мы советуем нашим читателям что-нибудь на посмотреть. Имеются в виду какие-нибудь сериальчики или фильмы, которые можно, отдыхая от выходных, неторопливо смаковать в горизонтальном положении. Не всегда, правда, находятся достойные варианты, но про новый американский телевизионный сериал «Йеллоустоун» мы вам не сообщить просто не могли.





Во-первых, Кевин Костнер. Наверное, не все помнят, кто это такой, не все смотрели фильм «Телохранитель», которым этот актер, по сути, завоевал сердца миллионов зрителей в мире, и не все – «Водный мир», которым Костнер себе знатно подгадил. Кстати, совершенно непонятно, откуда такое количество хейта, связанное с этим фильмом – да, не фонтан, но ведь был еще «Почтальон». Тем не менее, в актерской карьере Кевина Костнера есть еще «Танцующий с волками», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», а с недавних пор – «Йеллоустоун».

Итак, всем, наверное, известен Йеллоустоун – первый в мире национальный парк, главный супервулкан планеты, который, если уж взлетит на воздух, всем мало не покажется. Так вот, оказывается, это не только национальный парк, но и место, где пересекается целая куча политических, финансовых, территориальных и даже этнических интересов. Нас знакомят с Джоном Даттоном, которого, собственно, и сыграл Кевин Костнер, − это суровый мужик, владелец огроменного ранчо аккурат граничащего с территорией парка.







Понятное дело, руководство Йеллоустоуна горит желанием выкупить земли семейства – а там уже целое семейство Даттонов и Джон – его глава. Действуют они в рамках закона, пытаются судиться, но раз за разом получают от ворот поворот. В общем, руководство национального парка – это даже не проблема. Зато жадные застройщики, положившие глаз на хозяйство Даттонов (как-то двусмысленно получилось), готовы на любые пакости, и закон для них что-то значит только в том случае, если он на их стороне.

И вот это уже проблема.

Есть и еще одна – индейцы, или, как их принято называть в США, коренные американцы. Так вот, коренные американцы – бедные и угнетенные (тут без всякого юродства) – сидят себе по резервациям и рубят кэш со своих казино, куда богатые толстосумы приезжают покутить. Но, помимо исключительно меркантильных побуждений, есть у них и чувство собственного достоинства, а также – вселенская обида на весь мир и, в частности, на некоренных американцев, которые так бесцеремонно с ними обошлись.

При любом удобном, а чаще – неудобном случае, эта обида выливается во что-то не слишком хорошее для соседей. Джон Даттон со своим семейством как раз таким соседом и является. И это еще одна проблема.

Тут следует уточнить – это все проблемы для тех, кто хочет доставить проблем Даттонам. Потому что если в первой половине первой серии Джон пытался слушать, то во второй − он начал действовать. Жестко, бескомпромиссно, так, как умеют, наверное, только настоящие ковбои, и к чему совершенно не готовы городские жители. Наблюдать – одно удовольствие, накал страстей – эпический, актерская игра – выше всяческих похвал. Плюс, конечно, пейзажики всяческие атмосферные. В общем, есть уже две серии (или одна спаренная), так что, повторимся, настоятельно рекомендуем.



