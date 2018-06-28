ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятничный совет 1146.BY: «Йеллоустоун»

29.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, перед выходными – а выходные предстоят ОЧЕНЬ насыщенные – мы советуем нашим читателям что-нибудь на посмотреть. Имеются в виду какие-нибудь сериальчики или фильмы, которые можно, отдыхая от выходных, неторопливо смаковать в горизонтальном положении. Не всегда, правда, находятся достойные варианты, но про новый американский телевизионный сериал «Йеллоустоун» мы вам не сообщить просто не могли.


Во-первых, Кевин Костнер. Наверное, не все помнят, кто это такой, не все смотрели фильм «Телохранитель», которым этот актер, по сути, завоевал сердца миллионов зрителей в мире, и не все – «Водный мир», которым Костнер себе знатно подгадил. Кстати, совершенно непонятно, откуда такое количество хейта, связанное с этим фильмом – да, не фонтан, но ведь был еще «Почтальон». Тем не менее, в актерской карьере Кевина Костнера есть еще «Танцующий с волками», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», а с недавних пор – «Йеллоустоун».

Итак, всем, наверное, известен Йеллоустоун – первый в мире национальный парк, главный супервулкан планеты, который, если уж взлетит на воздух, всем мало не покажется. Так вот, оказывается, это не только национальный парк, но и место, где пересекается целая куча политических, финансовых, территориальных и даже этнических интересов. Нас знакомят с Джоном Даттоном, которого, собственно, и сыграл Кевин Костнер, − это суровый мужик, владелец огроменного ранчо аккурат граничащего с территорией парка.


Понятное дело, руководство Йеллоустоуна горит желанием выкупить земли семейства – а там уже целое семейство Даттонов и Джон – его глава. Действуют они в рамках закона, пытаются судиться, но раз за разом получают от ворот поворот. В общем, руководство национального парка – это даже не проблема. Зато жадные застройщики, положившие глаз на хозяйство Даттонов (как-то двусмысленно получилось), готовы на любые пакости, и закон для них что-то значит только в том случае, если он на их стороне.

И вот это уже проблема.

Есть и еще одна – индейцы, или, как их принято называть в США, коренные американцы. Так вот, коренные американцы – бедные и угнетенные (тут без всякого юродства) – сидят себе по резервациям и рубят кэш со своих казино, куда богатые толстосумы приезжают покутить. Но, помимо исключительно меркантильных побуждений, есть у них и чувство собственного достоинства, а также – вселенская обида на весь мир и, в частности, на некоренных американцев, которые так бесцеремонно с ними обошлись.

При любом удобном, а чаще – неудобном случае, эта обида выливается во что-то не слишком хорошее для соседей. Джон Даттон со своим семейством как раз таким соседом и является. И это еще одна проблема.

Тут следует уточнить – это все проблемы для тех, кто хочет доставить проблем Даттонам. Потому что если в первой половине первой серии Джон пытался слушать, то во второй − он начал действовать. Жестко, бескомпромиссно, так, как умеют, наверное, только настоящие ковбои, и к чему совершенно не готовы городские жители. Наблюдать – одно удовольствие, накал страстей – эпический, актерская игра – выше всяческих похвал. Плюс, конечно, пейзажики всяческие атмосферные. В общем, есть уже две серии (или одна спаренная), так что, повторимся, настоятельно рекомендуем.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционный пятничный совет редакции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тематическая страница июнь 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика