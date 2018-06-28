ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздник без последствий

29.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Во время проведения мероприятий специалисты МВД и МЧС перейдут на усиленный вариант несения службы.

Министерство внутренних дел приняло все необходимые меры для организации общественного порядка и обеспечения безопасности во время празднования Дня Независимости. Уже сейчас территорию, где развернутся гулянья, исследуют специальные группы. С 9.00 2 июля до 9.00 4 июля личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места праздничных мероприятий возьмут под особый контроль. Также будет организован пропускной режим. МВД напомнает, что на празднования не допустят лиц в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе досмотра у граждан будут изымать запрещенные предметы и вещества, в том числе спиртные напитки, холодное, огнестрельное, газовое и другое оружие и т.д.

На усиленный вариант несения службы переведут и подразделения МЧС. Силы и средства спасателей передислоцируют к местам проведения массовых мероприятий, на площадках с салютами – пожарные автоцистерны. Ресурсы будут задействованы таким образом, что усиление никак не приведет к снижению уровня защиты населения. Для безопасности граждан на водоемах вблизи мест проведения мероприятий будут привлечены группы ОСВОД.

Не смотря на все меры безопасности, которые предпринимают службы района, не стоит забывать и про собственные меры безопасности.

Каждое выступление любимых артистов, другое развлекательное мероприятие надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период таких массовых мероприятий вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Будьте готовы к тому, что скопление людей в любой момент может превратиться в толпу. Чтобы максимально сократить риск, воспользуйтесь следующими правилами.

Если вы пришли на праздничное представление с детьми, ни в коем случае не отпускайте их далеко от себя, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться; обязательно возьмите с собой удостоверение личности; в местах проведения массовых гуляний старайтесь держаться подальше от толпы во избежание получения травм.

Следует:

- подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности;

- вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

- соблюдать все требования пожарной безопасности, а также правила поведения в общественных местах.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время проведения мероприятий специалисты МВД и МЧС перейдут на усиленный вариант несения службы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тематическая страница июнь 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика