Праздник без последствий

Во время проведения мероприятий специалисты МВД и МЧС перейдут на усиленный вариант несения службы.

Министерство внутренних дел приняло все необходимые меры для организации общественного порядка и обеспечения безопасности во время празднования Дня Независимости. Уже сейчас территорию, где развернутся гулянья, исследуют специальные группы. С 9.00 2 июля до 9.00 4 июля личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места праздничных мероприятий возьмут под особый контроль. Также будет организован пропускной режим. МВД напомнает, что на празднования не допустят лиц в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе досмотра у граждан будут изымать запрещенные предметы и вещества, в том числе спиртные напитки, холодное, огнестрельное, газовое и другое оружие и т.д.

На усиленный вариант несения службы переведут и подразделения МЧС. Силы и средства спасателей передислоцируют к местам проведения массовых мероприятий, на площадках с салютами – пожарные автоцистерны. Ресурсы будут задействованы таким образом, что усиление никак не приведет к снижению уровня защиты населения. Для безопасности граждан на водоемах вблизи мест проведения мероприятий будут привлечены группы ОСВОД.



Не смотря на все меры безопасности, которые предпринимают службы района, не стоит забывать и про собственные меры безопасности.

Каждое выступление любимых артистов, другое развлекательное мероприятие надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период таких массовых мероприятий вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Будьте готовы к тому, что скопление людей в любой момент может превратиться в толпу. Чтобы максимально сократить риск, воспользуйтесь следующими правилами.

Если вы пришли на праздничное представление с детьми, ни в коем случае не отпускайте их далеко от себя, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться; обязательно возьмите с собой удостоверение личности; в местах проведения массовых гуляний старайтесь держаться подальше от толпы во избежание получения травм.

Следует:

- подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности;

- вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

- соблюдать все требования пожарной безопасности, а также правила поведения в общественных местах.



