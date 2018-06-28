Пинский автобусный парк изменил расписание общественного транспорта в праздничные дни июля



В связи с праздничным днем 3 июля и переносом рабочего дня с понедельника, 2 июля, на субботу, 7 июля, расписание городских маршрутов с 2 по 7 июля будет изменено. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ОАО «Пинский автобусный парк».

Так, 2 и 3 июля городские автобусы будут следовать расписанию воскресенья, 4, 5 и 6 июля – по расписанию рабочего дня.

В рабочую субботу, 7 июля, в среднем до 14.00 автобусы будут курсировать по расписанию рабочего дня, а после обеда – по расписанию выходного дня. При этом обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня, обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня.

В Пинском автобусном парке подчеркнули, что автобусы пригородного сообщения будет производиться по расписанию соответствующего дня недели.