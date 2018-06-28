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Страшная сказка для взрослых: проект velcom Silver ART приглашает на премьеру триллера «Зверь»

29.06.2018 16:44 — Разное | БДГ  
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С 5 июля в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen стартуют премьерные показы дебютного триллера британского режиссера Майкла Пирса «Зверь». Возможность увидеть картину у минских киноманов появилась благодаря проекту velcom Silver ART.

Проект продолжает традицию представлять минским зрителями самые неожиданные и в то же время достойные внимания работы молодых авторов наряду с уже заслужившими признание аудитории и критиков лентами от культовых режиссеров.

Майкл Пирс уже успел привлечь внимание к своему творчеству как автор фестивального короткометражного кино. «Зверь» – его первый полнометражный художественный фильм. Впервые представленный зрителям на Международном кинофестивале в Торонто, он стал участником десятка главных международных кинофорумов – в том числе знаменитого фестиваля независимого кино «Сандэнс» (США) – и был с интересом встречен публикой и критиками.

В основе сценария (написанного, кстати, лично Майклом Пирсом) лежит захватывающая и одновременно пугающая история, в которой причудливо переплетены реальность и сказка: события, когда на острове Джерси орудовал серийный убийца, и отголоски классического сюжета о красавице и чудовище. Критики уже успели окрестить эту ленту «самой жуткой сказкой для взрослых» (не зря картине присвоен возрастной рейтинг «18+»), а теперь возможность согласиться с ними или составить о дебютной работе Майкла Пирса собственное мнение будет и у минских поклонников жанра.

Фильм дал возможность заявить о себе не только режиссеру, но и исполнителям главных ролей: Молл, одинокую и задыхающуюся в тисках патриархальных устоев своей семьи девушку, сыграла Джесси Бакли – ирландская актриса, наиболее известная ролью Мари Болконской в экранизации «Войны и мира» (адаптация BBC). Роль ее возлюбленного – браконьера-отшельника и чужака Паскаля, которого жители острова подозревают в совершении страшных преступлений, – стала ярким дебютом молодого актера Джонни Флина. Один из самых глубоких второстепенных образов – деспотичной матери Молл – воплотила на экране известная английская актриса Джеральдин Джеймс.

velcom Silver ART – проект, который предоставляет любителям кино возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть на большом экране как уже ставшие культовыми картины, так и заслуживающие внимания премьеры из мира артхауса и независимого кино. Многие из представленных в рамках проекта лент демонстрируются на большом экране в духе лучших фестивальных традиций – на языке оригинала с субтитрами. Среди премьер, которые минские зрители увидели в рамках проекта, – «Реинкарнация» Ари Астера, «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «На пределе» Фатиха Акина. И теперь этот список продолжит «Зверь» Майкла Пирса. Показы фильма в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen продлятся до 18 июля.

 
 
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С 5 июля в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen стартуют премьерные показы дебютного триллера британского режиссера Майкла Пирса «Зверь». Возможность увидеть картину у...
 
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