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Перерасчёт пенсий проведут до конца года в Беларуси
В Беларуси до конца года проведут ещё один перерасчет трудовых пенсий, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко.
Правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году ещё один перерасчёт трудовых пенсий с учётом роста средней зарплаты в стране и развития экономики.
С 1 мая трудовые пенсии увеличились приблизительно на 5,4% в соответствии с указом № 142 Президента Беларуси «О повышении пенсии».
Размер трудовых пенсий в Беларуси зависит от таких параметров, как стаж работы и величина заработка до обращения за пенсией, надбавок, повышений и доплат, начисленных к пенсии.
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В Беларуси до конца года проведут ещё один перерасчет трудовых пенсий, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко.
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