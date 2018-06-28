​Перерасчёт пенсий проведут до конца года в Беларуси

В Беларуси до конца года проведут ещё один перерасчет трудовых пенсий, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году ещё один перерасчёт трудовых пенсий с учётом роста средней зарплаты в стране и развития экономики.

С 1 мая трудовые пенсии увеличились приблизительно на 5,4% в соответствии с указом № 142 Президента Беларуси «О повышении пенсии».

Размер трудовых пенсий в Беларуси зависит от таких параметров, как стаж работы и величина заработка до обращения за пенсией, надбавок, повышений и доплат, начисленных к пенсии.