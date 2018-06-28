Соболенко, Саснович и Лапко получили соперниц в стартовом раунде «Уимблдона»

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу «Уимблдона».

Арина Соболенко встретится с представительницей Румынии – Михаэлой Бузарнеску. Она сейчас на 28-м месте в рейтинге. Пожалуй, самый серьёзный оппонент – у Александры Саснович. Белоруска сразится с восьмой ракеткой мира – Петрой Квитовой из Чехии. Виктория Азаренко в стартовом матче сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (она не входит в топ-100). Ещё одна наша теннисистка – Вера Лапко – встретится с американкой Кристиной Макхэйл. Соперница – на 90-м месте в рейтинге.