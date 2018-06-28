Любовью дорожить умейте

Вырос я в небольшой деревне Березовского района. Отец мой рано ушел из жизни, и воспитывал меня отчим. В семье было еще две младшие сводные сестры. Окончив восьмилетку, пошел учиться в Пинский сельскохозяйственный техникум. Год спустя сюда поступила и моя землячка Таня. Я был в нее влюблен, а она после окончания учебы вышла замуж за однокурсника, чем доставила мне много переживаний.

Продолжение реальной истории от Алексея П. читайте в номере за 27 июня.