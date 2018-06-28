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В Прибалтику массово съезжаются гастарбайтеры из Украины

29.06.2018 17:05 — Разное | Ежедневник  
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В Прибалтику массово съезжаются гастарбайтеры из Украины

Приток гастарбайтеров усугубил давнюю проблему прибалтийских стран – постоянный отток рабочей силы среди своих граждан.

В Прибалтику массово съезжаются гастарбайтеры из Украины. Притягивает все – зарплаты, доступность общения на русском языке и т.д. Однако жителям стран Балтии приезжие начали создавать дискомфорт, пишет baltnews.lt.

По данным заместителя директора Департамента по политике рынка труда Министерства благосостояния (Минблаг), руководителя Комитета занятости Евросоюза Илзе Звидриня, гастарбайтеров в стране становится все больше. В 2016 году было выдано 3 тыс. 596 разрешений на работу, в 2017 – 4 тыс. 400, в 2018 – 5 тыс. 446, сообщает mixnew.lv.
Чаще всего в страну приезжают граждане Украины, Беларуси и России. Однако точных цифр для анализа статистики не предоставляется.

Литва

Согласно данным за 2017 год, граждане Украины получили 20 тыс. разрешений на работу в Литве. Всего было выдано 35 тыс. лицензий, сообщает Sputnik Латвия. Такое же количество украинских работников приехало в страну в 2018 году.

Преимущественно приезжают шоферы и специалисты строительной сферы – укладчики кирпичей, бетонщики и другие. Ценят украинцев за то, что они готовы работать за меньшую зарплату.

Эстония

По данным Департамента полиции и погранохраны, в Эстонии на данный момент зарегистрировано более 1,5 тыс. краткосрочных сезонных работ. Преимущественно, это работы по сельскому хозяйству, лесоводству и рыбная ловля. Эстонские фермеры охотнее принимают на работу приезжих, чем соотечественников.

По словам фермеров, в стране сложно найти сезонных работников на короткий период времени, а вот рабочая сила из Украины активно откликается на предложения. Более того, украинские гастарбайтеры считаются более замотивированными, ответственными и выносливыми.

Последствия

На данный момент в Латвии 19 тыс. 500 свободных вакансий, что в два раза больше, чем в 2017 году. При этом около трети безработных граждан страны не работают уже больше года. Подходящих работников – на сезон, с меньшими потребностями – находят среди гастарбайтеров.

В Литве украинские гастарбайтеры в 1,5 раза обрушили уровень зарплат на местном рынке, литовцы начали жаловаться – предложений от гастарбайтеров много, даже больше, чем свободных мест. Депутат Сейма Литвы Пятрас Гражулис пообещал, что в ближайшее время могут ввести ограничение в найме работников на некоторые профессии, чтобы защитить трудовой рынок.

Приток гастарбайтеров усугубил давнюю проблему прибалтийских стран – постоянный отток рабочей силы среди своих граждан. Местные жители зарплату, которая устраивает украинцев, не хотят, поэтому и уезжают на заработки в Западную Европу.

Отметим, что Департамент миграции Литвы предостерег, что продолжение такой политики в итоге выльется в масштабный переезд на территорию страны украинцев и достигнет почти до полумиллиона человек. В то же время коренное население сократится. Такой прогноз относится и к Латвии с Эстонией.

 
 
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Приток гастарбайтеров усугубил давнюю проблему прибалтийских стран – постоянный отток рабочей силы среди своих граждан.
 
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